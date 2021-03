EXCLUSIV VIDEO Mascatii au descins la o adresa gresita din Ilfov si i-au amenintat cu moartea pe proprietarii nevinovati: "Mi-au pus arma in piept si au vrut sa-mi impuste cainele"

O femeie si fiica ei au fost trezite cu noaptea in cap de mascati, care le-au distrus usa si le-au imobilizat folosind violenta. Proprietara, pe nume Cecilia Grecu, afirma ca oamenii legii au aparut in jurul orei 5.00."Asa-zisii aparatori ai oamenilor de rand au gresit adresa. Eu am fost bruscata (...) Mi-au pus arma in piept, au vrut sa-mi impuste cainele. Sunt vanata pe maini, tineau de mine, voiau sa-mi impuste cainele in cap. Voiau sa plece fara sa-mi spuna de ce fac asta", a declarat Cecilia Grecu, pentru Ziare.com.Proprietara i-a urmarit pe cei din fortele speciale in timp ce-i paraseau proprietatea si le-a cerut cu vehementa sa-i explice ce s-a intamplat. Unul dintre politistii care apar pe filmare se recomanda a fi comisar-sef la Politia Transporturi.Femeia mai spune ca a sunat la 112, dar la primul apel i-a fost inchis telefonul. A chemat si salvarea, fiica ei avand nevoie de ingrijiri dupa ce a facut un atac de panica.Cu greu a reusit sa afle de la sefii actiunii ca, de fapt, descinderea ar fi trebuit sa aiba loc la vecini."Nu sunt capabili sa gaseasca adresele. Vreau sa-i dau in judecata pentru ce mi-au facut. Le fac reclamatie. Vreau doar sa-si ceara scuze public, sa nu se mai intample asa ceva in tara asta si sa fie trasi la raspundere. Am bratele tumefiate, pline de echimoze", a mai spus Cecilia Grecu.Surse din interiorul IGPR au admis, neoficial, existenta unei interventii gresite la o adresa din Clinceni, care a avut loc miercuri, 3 martie. Pana la ora transmiterii acestei stiri, Politia Romana nu a mediatizat oficial nicio informatie referitoare la acest caz."Trebuia sa puna in aplicare un mandat de perchezitie la adresa cu nr 26A. Insa au descins la nr. 26. Era poarta inchisa si au sarit gardul. A iesit o femeie si le-a spus ca nu este acea adresa, iar oamenii au iesit. Nu au rupt poarta si nu au provocat alte distrugeri. Femeia a sunat la 112 si a spus ca este nemultumita de aceasta intamplare. Nu a fost solicitata ambulanta si nu a fost anuntat vreun atac de panica. Politistii trebuiau sa merga la casa din spate", au precizat, pentru Ziare.com, surse din politie.De fapt, lucrurile au stat diferit referitor la numerele caselor. Mascatii trebuia sa descinda pe o strada diferita. In mod normal, incursiunea era programata pe strada Privighetorii, la numarul 26, iar politistii au intrat in casa de pe strada Intrarea Primaverii, numarul 26A. "Scrie mare si la intrarea pe strada, este un semn mare cu numele strazii, deci daca erau atenti nu greseau", spune adolescenta care a fost victima descinderii.Incidentul vine la doua zile dupa controversatul caz de la Onesti, unde doi oameni luati ostateci au fost ucisi. Multi comentatatori acuza interventia stangace a Politiei, iar corpul de control a fost trimis la Bacau pentru a ancheta cazul "Mascatii ne-au bruscat, ne-au amenintat cu armele lor, au vrut sa ne impuste cainele care ne pazeste (si pe noi: "va impuscam si pe dumneavoastra daca nu luati cainele"). Mascatii ne-au abuzat, ne-au traumatizat, apoi au plecat linistiti catre adresa corecta, certandu-ne aspru ca e vina noastra deoarece nu avem numarul imobilului scris pe poarta. Probabil asa au fost de vina si sarmanii ostatici de la Onesti. La fel si biata Alexandra de la Caracal si multi, multi altii.Ma gandesc de ce sunt familiile altora si familia mea de vina pt faptul ca mascatii si Politia Romana sunt platiti la greu din banii publici, dar nu sunt capabili sa descinda la adresa corecta pentru a-si indeplini misiunile. Eu si mama mea ne dorim ca intreaga tara sa afle cum institutiile statului nu isi asuma nici o greseala, dar comit erori extrem de grave si abuzuri inimaginabile zilnic, provocand victime. Mentionez ca personalul de la 112 s-a comportat nedemn, ei sunt mereu grabiti si tot ce reclamam se pare ca e din vina noastra, iar pe ei ii cam deranjam", a scris fiica minora a femeii abuzate, intr-un comentariu pe Facebook