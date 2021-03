VIDEO Tanara de 20 de ani batuta crunt, in strada, de sotul ei. Barbatul a fost retinut, iar femeia a ajuns la spital

Barbatul a fost retinut

In filmarea surprinsa de camerele de supraveghere din zona se remarca cum cativa trecatori au intervenit. Femeia a ajuns la spital , iar agresorul la Politie.Purtatorul de cuvant al IPJ Bistrita Nasaud a declarat ca barbatul a fost retinut."Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 32 de ani, din Bichigiu, cercetat pentru violenta in familie. Totodata, pentru protejarea victimei, a fost emis un ordin de protectie provizoriu. In apropierea unui magazin din localitatea Telciu, o tanara de 20 de ani, din Bichigiu a fost agresata de sotul ei, un barbat de 32 de ani, din aceeasi localitate.In urma leziunilor, femeia a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore, iar maine (marti-n.r.) va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile", a declarat, pentru Bistriteanul.ro, purtatorul de cuvant al IPJ BN, Crina Sirb.