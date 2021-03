VIDEO Femeie lovita violent de sotul pe care venise sa-l ia acasa de la pacanele. Politistii mobilizati au fost, de asemenea, agresati

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arata cum o femeie a fost lovita cu un scaun in repetate randuri. Agresorul, potrivit relatarilor martorilor, este sotul victimei, nemultumit ca femeia a venit sa-l ia acasa. Nici politistii mobilizati sa linisteasca spiritele nu au scapat de furia barbatului. Potrivit voceatimisului.ro , scandalul s-ar fi petrecut duminica, 7 martie 2021, ora 19.In cele din urma, in sala apare un politist care a reusit sa-i separe pe cei doi.Dupa cateva minute, a mai aparut un om al legii.Si cei doi politisti au fost agresati in sala de jocuri de noroc. Pe imagini se vede ca niciunul dintre cei prezenti in sala respectiva nu poarta masca de protectie.