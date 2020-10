Femeie, cercetata de politisti dupa ce a plecat din spital cu fiul de doua luni, amandoi fiind diagnosticati cu Covid-19

Politistii din cadrul Sectiei 3 au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 32 de ani, impreuna cu fiul sau, in varsta de doua luni, au plecat din spital, dupa ce femeii i se comunicase faptul ca ambii au fost confirmati cu virusul SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta emis sambata, 24 octombrie."In scurt timp, politistii au identificat-o pe aceasta, impreuna cu minorul, fiind transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta", arata un comunicat al IPJ Constanta.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor.