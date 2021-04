Gest extrem al unei femei din Constanta. S-a aruncat de pe bloc dupa ce a aflat ca iubita sa o inseala cu un barbat

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina sambata, in Constanta, pe strada Palas, acolo unde o femeia ameninta ca se arunca de pe acoperisul unui bloc. La aproximativ doua minute dupa ce salvatorii au ajuns, sinucigasa s-a aruncat in gol de la etajul al treilea. S-au inceput de indata manevrele de resuscitate la fata locului ulterior, victima, in varsta de aproximativ 40 de ani, a fost transportata de urgenta la Spitalul Judetean Constanta." au transmis reprezentantii ISU Dobrogea. Femeia a supravietuit cazaturii , dar pompierii au gasit-o in stop cardio respirator. A fost preluata imediat de un echipaj SMURD si tranportata la spital unde a fost supusa unei interventii chirurgicale. In prezent se afla la Terapie Intensiva, iar starea ei este critic.Potrivit stirileprotv-ro , inainte de a incerca sa se sinucida, femeia mersese la un magazin din apropiere si cumparase o bautura alcoolica."A fost gasita de un echipaj SAJ B2 in stop cardio-respirator. S-a inceput protocolul de resuscitare si apoi a fost predata cu functii vitale si transportata la spitalul judetean pentru investigatii suplimentare si prezenta multe traumatisme", a declarat pentru ProTv, Claudia Tatarici, medic al ambulantei Constanta.Potrivit sursei citate, femeia suferise o deceptie in dragoste, dupa ce s-a certat cu partenera ei, sustin cei care o cunosc. Cele doua locuiau impreuna, chiar in blocul de pe care femeia s-a aruncat in gol.Vecinii spun ca femeia a fost plecata multi ani peste hotare, la munca, si revenise recent in tara. Are un copil de opt ani, pe care il ducea la o scoala din apropiere si petrecea mult timp cu el. Politistii au deschis un dosar penal.