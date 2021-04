O femeie din Craiova a primit inapoi mizeria pe care o aruncase in intersectie: "Doamna, v-ati pierdut gunoiul" VIDEO

Politiei Locale la poarta. Oficialul, impreuna cu agentii institutiei, i-au adus cu o roabaplina gunoaiele pe care femeia le aruncase cu cateva zile inainte pe spatiul public, potrivitunei postari de pe site-ul institutiei.title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>"Politia Locala Craiova a depistat miercuri, 21 aprilie 2021, o persoana in timp ce arunca gunoi menajer pe domeniul public, la intersectia strazilor Raului cu Popoveni.Iovan Stela, de 42 de ani, a fost identificata de politistii locali, care s-au deplasatastazi la domiciliul acesteia pentru a o ajuta sa-si recupereze cat mai repede bunurilepierdute, in aceeasi stare in care au fost aruncate pe domeniul public. In plus, doamna IovanStela a mai primit un cadou - o amenda in valoare de 2000 de lei, potrivitreglementarilor in vigoare, conform Primariei Craiova Pe parcursul zilei de joi, de Ziua Pamantului, au fost efectuate mai multe actiuni desalubrizare in zonele de periferie ale municipiului de catre angajatii SC Salubritate SRL,dar si de catre angajati ai mai multor institutii publice din Craiova", anunta comunicatulPolitiei Locale.