O femeie din Suceava este anchetata pentru ca a abandonat patru catelusi. Unul dintre pui a murit

Cateii aveau circa patru saptamani si au fost lasati in incinta adapostului "Casa lui Patrocle". Ingrijitorii i-au gasit abia dimineata si au identificat femeia care i-a abandonat cu ajutorul camerelor de supraveghere, potrivit stirileprotv.ro "O doamna a intrat in curtea adapostului de mana cu copilul minor si cu sacul in mana, a trantit sacul, a inchis poarta si a plecat. Am gasit 4 pui de maxim 4 saptamani, o luna. Eu am facut un live pe Facebook , iar politia s-a autosesizat", a declarat Roxana Ciornei, presedinta Asociatiei "Casa lui Patrocle". Femeia a fost gasita si si-a recunoscut fapta . Initial, a fost sanctionata cu avertisment, insa a fost deschis dosar penal dupa ce reprezentantii asociatiei le-au spus politistilor ca unul dintre pui a murit."Politistii au reincadrat fapta si continua verificarile inclusiv cu privire la latura penala, in cauza facandu-se cercetari pentru abandonul animalelor, rele tratamente aplicate acestora, dar si cruzimi", a declarat Ionut Epureanu, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava.