Femeie din Craiova luata de pe strada si fortata sa intre intr-o masina. Politistii au salvat-o prin geamul portierei

Strigatele ei au fost auzite de o patrula de ordine publica aflata in zona. Politistii au reusit sa o extraga pe femeie din interiorul autoturismului prin geamul portierei care era deschis."Clipe de groaza pentru o femeie, astazi, pe o strada din Craiova, dupa ce in dreptul ei s-a oprit un autoturism inmatriculat in Germania, cu geamuri fumurii, din care au iesit doi barbati care au luat-o pe sus si prin exercitarea de forta au aruncat-o pe bancheta din spate. Tipetele si racnetele de disperare ale femeii au fost insa auzite de patrula de ordine publica , formata din colegul nostru, Mihai, din cadrul Sectiei 5 Politie si jandarmul Gabriel, care se aflau pe o strada adiacenta. Colegii nostri s-au deplasat ghidati de strigate si au ajuns in dreptul autoturismului cu pricina. Soferul a incercat sa demareze, insa colegii nostri au reusit sa o extraga pe femeie din interiorul autoturismului prin geamul portierei care era deschis. Dupa ce s-au asigurat ca femeia se afla in siguranta, colegii au reusit sa ii extraga din autoturism si pe cei doi suspecti, pe care i-au imobilizat, cu fata la pamant, prin aplicarea catuselor.Doar sansa a facut ca patrula mixta sa fie in preajma si sa auda strigatele femeii. In celalalt scenariu, la ora aceasta puteam fi in situatia unei rapiri cu consecinte nestiute pentru femeie. ", anunta Sindicatul Europol