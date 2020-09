Tanara din Fetesti, sechestrata patru zile de un barbat cu care fratele ei i-a facut cunostinta

Totul a inceput pe 7 septembrie, cand femeia a acceptat sa cunoasca un barbat de 41 de ani, propunerea fiind facuta chiar de fratele ei. Cum a ajuns, a fost inchisa intr-o camera a casei, iar fratele ei a plecat. Apelul la 112 a venit din partea soacrei femeii, ea fiind casatorita legal cu alt barbat, potrivit."La data de 11 septembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 51 de ani, cu privire la faptul ca fosta sa nora este tinuta impotriva vointei sale intr-o locuinta din comuna Dragalina, judetul Calarasi.Avand in vedere gravitatea faptei sesizate, precum si posibilitatea ca persoana vatamata sa se afle intr-un real pericol, imediat, s-a constituit o echipa operativa care a descins la adresa indicata, din comuna Dragalina, judetul Calarasi, iar femeia in varsta de 28 de ani, din municipiul Fetesti, judetul Ialomita, a fost identificata.In fapt, la data de 7 septembrie a.c., in timp ce se afla la domiciliul sau din municipiul Fetesti, judetul Ialomita, ar fi fost convinsa de fratele ei, in varsta de 32 de ani, sa se deplaseze la domiciliul acestuia din comuna Dragalina, judetul Calarasi, pentru a-i face cunostinta cu un barbat, in varsta de 41 de ani.Aceasta a fost de acord sa se deplaseze in comuna Dragalina, insa cand a vrut sa plece a fost tinuta impotriva vointei sale, fiindu-i restrictionat dreptul la libertate timp de 4 zile de toti membrii familiei barbatului.Dupa administrarea probatoriului, in cauza a fost dispusa masura retinerii pe o perioada de 24 de ore fata de barbatul in varsta de 41 de ani, precum si masura preventiva a controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile fata de alte de 5 persoane.Persoana retinuta urmeaza a fi prezentata instantei, cu propunere de arestare preventiva", se arata intr-un comunicat al IPJ Calarasi.