Femeile care consuma marijuana pot avea dificultati in a ramane insarcinate

Studiul, publicat luni de revista stiintifica Human Reproduction, nu a analizat insa cantitatea de marijuana consumata de femei care ar fi putut influenta ratele de conceptie, precizeaza NIH intr-un comunicat.Femeile care au declarat ca au consumat produse precum marijuana sau hasis in saptamanile prealabile unei sarcini, sau in a caror urina a fost detectata prezenta canabisului au avut cu 40% mai putine sanse de a concepe, comparativ cu alte femei care nu au consumat marijuana.Deosebirea a fost mai mare cand a fost analizat procentul celor care au ramas insarcinate: doar 42% dintre cele care au consumat canabis au putut concepe un copil, fata de 66% dintre femeile neconsumatoare."Consumatoarele de canabis au prezentat diferente si la hormonii cu rol de reproducere implicati in ovulatie. Aceste diferente ar fi putut influenta potential asupra probabilitatii de conceptie", noteaza studiul.Autorii au observat, de asemenea, ca studiile pe animale au aratat ca uzul de canabis ar putea altera invelisul uterului.Cercetatorii au compilat datele unu studiu la care au participat peste 1.200 de femei cu varste cuprinse intre 18 si 40 de ani, care au suferit unul sau doua avorturi spontane si care au incercat sa ramana insarcinate.In total 62 de femei, reprezentand 5% din totalul participantelor, au prezentat in urina urme de canabis sau au declarat ca au consumat marijuana inainte de a ramane insarcinate.Cercetatorii au admis ca numarul observat este redus si ca trebuie efectuate alte studii pentru a avea o evidenta definitiva.Totusi, ei au recomandat femeilor care vor sa ramana insarcinate sa aiba grija in ce priveste consumul de canabis.