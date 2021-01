Este periculos sau nu ca gravidele sa se vaccineze anti-COVID: "Reactiile adverse sunt aceleasi ca in cazul populatiei generale"

Paciente care vor sa se vaccineze

Recomandarile medicilor ginecologi

Decizia pacientei trebuie sa fie autonoma

"Incurajam vaccinarea femeilor gravide"

De altfel, datele publice arata un interes ridicat al femeilor insarcinate din Romania in a se imuniza. Nu toate au primit insa informatii legate de vaccinare de la medicul care le ingrijeste.In aceasta situatie este si Elena, o tanara de 30 de ani din Capitala, insarcinata in luna a opta. In urma cu o luna, a aflat ca este infectata cu coronavirus. Si-ar fi dorit sa isi faca vaccin impotriva noului coronavirus, insa acum, medicul sau gincolog a sfatuit-o sa mai astepte."Am fost la ginecolog saptamana trecuta si a propus sa mai asteptam pentru vaccin. Ideea este ca nu am primit foarte multe detalii despre vaccin nici inainte sa iau virusul. Am intrebat la un moment dat medicul de familie, dar nici el, nici ginecologul nu prea m-au lamurit", a povestit Elena pentru Ziare.com."Sarcina nu contraindica vaccinarea. Deocamdata nu au fost facute studii pe femeile gravide, din cauza aceasta toata lumea trebuie sa fie prudenta in privinta pacientelor gravide, cum suntem in cazul majoritatii medicamentelor. Nu este usor si este dificil de facut, etic, studiu pe femeia gravida. Exista la ora actuala paciente gravide care au fost imunizate si care fie au fost imunizate si au devenit dupa aceea gravide si exista niste studii in desfasurare prin urmarirea acestor gravide. Aceste studii nu sunt inca publicate", a declarat pentru ziare.com profesorul Vlad Tica, ginecolog la Spitalul Judetean Constanta, adaugand ca are paciente insarcinate care isi doresc sa se imunizeze impotriva noului coronavirus.La fel se intampla si in Capitala. "Sunt paciente care isi doresc sa se vaccineze. Trebuie tinut cont de istoricul medical al acestora si de alegerea lor", a explicat si ginecologul Doru Petrisor Pana de la Maternitatea Giulesti din Capitala.Concret, Societatea Romana de Obstetrica si Ginecologie a transmis, intr-un punct de vedere, recomandarile referitoare la vaccinarea femeilor gravide. Specialistii romani le-au solicitat, astfel, autoritatilor, sa nu restrictioneze accesul femeilor insarcinate la vaccinarea anti COVID-19.Mai mult, documentul le recomanda medicilor obstetricieni sa discute pe larg cu pacientele lor gravide sau cu cele care alapteaza despre subiectul vaccinarii, pentru a le oferi informatii echilibrate despre imunizare."Trebuie subliniat ce se stie sigur dar si ce nu se stie inca, explicand riscurile mamei si fatului in momentul imbolnavirii cu Covid-19 si severitatea bolii, eficienta vaccinului, datele limitate inca de siguranta a vaccinului la gravide si motivul acestei limitari. De asemenea, faptul ca reactiile adverse sunt aceleasi ca in cazul populatiei generale, si ca frecventa si ca intensitate", noteaza documentul.Acelasi document puncteaza clar ca decizia de a se vaccina sau nu ramane a pacientei."Decizia legata de vaccinare trebuie sa fie autonoma si asumata de gravida sau de femeia care alapteaza. Gravidele sau femeile care alapteaza care la finalul discutiei aleg sa nu se vaccineze trebuie sustinute in decizia lor, la fel ca si cele vor dori sa se vaccineze", arata pozitia Societatii Romane de Obstetrica si Ginecologie.La randul sau, Ana Maita, presedintele Asociatiei Mame pentru Mame, spune ca exprimarea autoritatilor - de a nu restrictiona accesul la vaccin in cazul femeilor gravide - e una ultradefensiva, venita sa creeze cat mai putina responsabilitate de partea institutiilor."In realitate, trebuie sa intelegem ca gravidele si femeile care alapteaza trebuie sa aiba acces la vaccin. Incurajam vaccinarea femeilor gravide, mai ales deoarece contractarea bolii in timpul sarcinii poate sa duca la unele complicatii", a declarat Ana Maita pentru Ziare.com."Din pacate, categoria gravidelor si a femeilor care alapteaza nu au fost introduse in etapele prioritare de vaccinare dar daca in aceste etape situatiile patologice coincid cu starea de graviditate vaccinul nu trebuie in niciun caz restrictionat", a conchis reprezentanta societatii civile.