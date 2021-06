Femeile se vor putea testa gratuit Babes Papanicolau in Sectorul 6. Cand incepe campania

Campania va dura doua saptamani si este derulata in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 si Centrul de Sanatate "Sfantul Nectarie" din Sectorul 6, potrivit unui comunicat de presa.Actiunea face parte din Programul National de Depistare Precoce a Cancerului de Col, sustinut de Ministerul Sanatatii, si vizeaza depistarea leziunilor precursoare, incipiente sau chiar maligne ale colului uterin. Dintre toate tumorile maligne, cancerul de col uterin este cel care poate fi controlat si prevenit cu ajutorul testarii periodice.In perioada 22 - 25 iunie 2021, femeile pot veni cu un act de identitate pentru a realiza testul Babes Papanicolau gratuit la Centrul de Sanatate "Sfantul Nectarie din Bulevardul Uverturii Nr. 81, Sector 6, cartierul Militari.Testarea va continua si in saptamana 28 iunie 2021 - 2 iulie 2021, in cartierul Giulesti - Sarbi, iar unitatea mobila va fi parcata pe strada Rasadnitei Nr. 59.Testul este o investigatie nedureroasa si importanta pentru sanatate. Totodata, este necesar ca pacientele sa nu fi avut niciodata o boala oncologica ginecologica. Probele sunt lucrate la Institutul Oncologic Bucuresti si interpretate de medicii Institutului, iar rezultatele se dau tiparite direct pacientei. In cazul descoperirii unei boli oncologice, pacienta poate fi tratata la Institutul Oncologic Bucuresti, se mai arata in sursa citata.In Romania, in fiecare an, se inregistreaza peste 4000 de cazuri noi de cancer de col uterin. 7,5% din totalul cazurilor la nivel european provin din tara noastra. Rata mortalitatii la noi este cea mai ridicata din Europa si de patru ori mai mare decat media. Unul dintre motive este faptul ca testarea nu este realizata anual, iar celulele canceroase sunt depistate prea tarziu.