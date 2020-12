Fenomen spectaculos luni, 21 decembrie, in timpul solstitiului de iarna. Cate ore vor avea ziua si noaptea

In aceeasi seara, planetele Jupiter si Saturn se vor apropia si vor putea fi vazute ca un astru dublu, anunta Observatorul Astronomic "Vasile Urseanu", scrie news.ro.Momentul Solstitiului de iarna, respectiv al inceputului iernii astronomice, are loc in jurul datei de 21 decembrie. Incepand de la aceasta data, pana la 21 iunie, durata zilelor va creste continuu, iar cea a noptilor va scadea.La data solstitiului de iarna, Soarele rasare cu 23 grade 27' la sud de punctul cardinal est si apune tot cu acelasi unghi spre sud fata de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el "urca" - tinand cont de latitudinea medie a tarii noastre, de 45 grade - la numai 21 grade fata de orizont. In consecinta, la aceasta data, durata zilei are valoarea minima din an, de 8 ore si 50 minute, iar durata noptii are valoarea maxima, de 15 ore si 10 minute (pentru Bucuresti).In emisfera sudica a Pamantului fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcand inceputul verii astronomice.Tot pe 21 decembrie, planetele Jupiter si Saturn se vor apropia aparent una de alta seara, fiind vizibile ca un astru dublu. Fenomenul poate fi vazut cu ochiul liber, foarte aproape de orizontul de apus.Potrivit specialistilor de la Observatorul Astronomic, la Bucuresti, Soarele va apune la ora 16.49, iar dupa ora 17.00 planetele se pot vedea cu ochiul liber. Se pot vedea pana in ora 19.00, cand apun.Recomandarea expertilor pentru observarea fenomenului este ca cerul sa fie privit dintr-un loc de unde se poate vedea apusul Soarelui, pentru ca orice cladire sau obstacol aflat inspre apus va ascunde planetele.O conjunctie nu la fel de stransa se va produce pe 31 octombrie 2040, planetele fiind vizibile inainte de rasaritul Soarelui.Urmatoarea data cand cele doua planete se vor afla atat de aproape una de alta va fi pe 15 martie 2080, cand se vor vedea inainte de rasaritul Soarelui, in constelatia Capricornus.