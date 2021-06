Fetele din judetul Iasi, intoxicate dupa ce au fost spalate pe cap cu insecticid, vor fi date in plasament

Desi ancheta insa este in curs de desfasurare, reprezentantii Directiei Generale de Protectie a Copilului si Asistenta Sociala au declarat ca fetele de 6, 9, respectiv 11 ani vor fi internate intr-un centru de primire urgente , dupa care vor fi date in plasament familial.Fetele au fost aduse cu un echipaj SMURD de la Jigoreni, comuna Tibanesti, in weekend-ul trecut, si internate la Spitalul de Copii Sfanta Maria. Acestea mersesera la bunica paterna in vizita.Din cauza ca fetele aveau paduchi, femeia a decis sa le spele folosind, se pare, o solutie care continea cipermetina, care poate duce la convulsii. Potrivit medicilor, fetele au scapat fara probleme pentru ca bunica le-ar fi clatit pe cap de mai multe ori, diluand astfel solutia.Fetele locuiesc insa la bunica materna, tatal fiind recidivist. Vecinii acesteia au declarat ca mama copilelor se afla de mai mult timp in Germania. La randul sau, IJP a deschis dosar penal, in acest caz efectuandu-se cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, infomeaza Ziarul de Iasi