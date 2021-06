Povestea fetitei din Afganistan salvata de la moarte de un politist roman. Cum a reusit sa-i aduca zambetul pe buze

Printre imigranti se afla si o fetita de patru ani, care a fost salvata de un politist roman."Pentru multi dintre noi poate parea un gest obisnuit, dar suntem siguri ca peste ani, fetita din mijlocul apelor isi va reaminti cu drag de un OM care i-a redat zambetul, siguranta si increderea ca lumea poate fi mai buna.Desi este un politist de frontiera cu bogata experienta, avand sapte misiuni internationale la activ, Cosmin a avut parte de momente coplesitoare in timp ce naviga, zilele trecute, pe Marea Mediterana. Echipajul navei Politiei de Frontiera Romane participa, sub egida Frontex, la o misiune de patrulare alaturi de autoritatile italiene, moment in care au identificat un pescador supra-aglomerat cu persoane care se aflau in pericol. Printre cei salvati s-a aflat si o copila de doar patru ani", a transmis Politia de Frontiera, intr-o postare, pe Facebook Micuta a primit dulciuri la final."Tactul si vorbele de incurajare ale lui colegului nostru de la Garda de Coasta au facut ca fetita sa se simta in ocrotita si in siguranta, in pofida mediului strain si a pericolului in care se afla. Uimirea si bucuria fetitei afgane au fost cu atat mai mari cand a primit un pachet plin cu dulciuri", se mai arata in postare."Sa reusesti sa aduci un zambet pe chipul unui copil este unul dintre cele mai emotionante momente de care poti avea parte in cariera. Inocenta lui topeste orice urma de militarie din tine, te face sa iti retraiesti propria copilarie si sa iti doresti sa poti face mai mult pentru copiii aflati in astfel de situatii", povesteste Cosmin. La inceputul acestei saptamani, politistii de frontiera romani de pe nava maritima de patrulare MAI 1101 a Garzii de Coasta, aflati in misiune FRONTEX in cadrul Operatiunii Maritime Comune "THEMIS 2021", au participat alaturi de autoritatile italiene, pe timpul patrularii in apele Marii Mediterane, la salvarea a 230 de persoane, care se aflau pe un pescador, potrivit Politiei de Frontiera.Politistii de frontiera romani le-au oferit persoanelor salvate asistenta, hrana si apa, iar cateva ore mai tarziu, acestea au fost debarcate in siguranta in Portul Roccella Ionica si preluate de autoritatile italiene pentru stabilirea identitatilor acestora si efectuarea procedurilor specifice (asistenta medicala, identificare, inregistrare).