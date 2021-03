Fetita arsa cu ciorba pe 40% din corp are o evolutie buna. Copila ramane la terapie intensiva, in Iasi

Copilul nu va mai fi transferat

Purtatorul de cuvant al Spitalului de Pediatrie "Sf Maria" din Iasi, medicul Lavinia Ionescu, a declarat, marti, presei ca starea fetitei primita sambata de la Spitalul Husi este una "multumitoare" din punct de vedere al leziunilor pe care le are."Fetita a fost detubata, respira spontan inca din cursul diminetii de duminica. Mai mult, substantele care s-au instituit datorita instabilitatii hemodinamice marcante au fost scoase. Pacienta este stabila hemodinamic. Suntem foarte multumiti de evolutia de pana acum sub tratament medicational instituit. Speram sa continuam in acelasi trend ascendent. (...)Hopul pentru acest copil, ca sa spunem asa, nu este trecut. Patologia sa, arsura de 40% o situeaza in categoria de mare ars. Ne bucuram de aceasta evolutie buna acum la inceput. Lucrurile pot denatura, lucrurile pot lua orice turnura, dar tocmai de aceea o tinem in terapie intensiva. Lucrurile pot lua orice turnura, dar tocmai de aceea o tinem in (clinica -n.r) Terapie Intensiva cu toate medicamentele necesare", a declarat dr. Lavinia Ionescu.Intrebata fiind daca fetita va ramane la Iasi sau va fi transferata la Bucuresti , asa cum s-a dorit initial, medicul a declarat ca fetita ar putea ramane in aceeasi unitate medicala in care se afla acum, fapt dorit si de mama copilului."Din punct de vedere al terapiilor instituite din partea Compartimentului de Chirurgie Plastica si a managementului terapiei intensive, consideram ca nu suntem depasiti de situatie, din contra, starea fetitei este foarte buna si credem ca ar fi in avantajul copilului sa continue la spitalul din Iasi. Exista o comunicare foarte buna cu mama fetitei, care este internata, i s-au explicat toate posibilitatile terapeutice si doamna doreste sa ramana la Iasi. Este de datoria noastra ca medici sa respectam si dorinta parintilor si sa asiguram cel mai inalt grad de ingrijire a acestui copil care din nefericire a suferit acest accident", a mai spus dr Ionescu.Aceasta a mai spus ca fetita urmeaza sa suporte o serie de operatii de chirurgie plastica, precum si schimbarea pansamentelor cu presiune negativa, toate interventiile urmand a fi facute doar in blocul operator."Toate manevrele se fac in blocul operator. Consideram ca este un avantaj ca copilul este manageriat in partea noua a spitalului, cu o incarcatura bacteriana mult mai mica decat in alta parte", a mai spus dr. Ionescu. Fetita si fratele ei au fost transferati , sambata, de la Spitalul Municipal Husi la cel de Pediatrie "Sf. Maria" din Iasi, dupa ce a s-au oparit cu ciorba fierbinte si au suferit arsuri grave.Fetita ar fi trebuit sa fie transferata de sambata seara la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti, dar, pentru ca initial s-a anuntat ca nu sunt locuri, ea a fost adusa de la Husi la Iasi. Ulterior, s-a primit acceptul spitalului din Bucuresti, dar, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, nu s-a mai putut face transferul cu elicopterul SMURD.