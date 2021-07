O fetita de nici sase ani din Buzau a disparut fara urma joi noapte. Copila nu raspunde daca este strigata din cauza unor probleme de sanatate

Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa apeleze la politie, se arata intr-un comunicat al Politiei Buzau.Scarlat Raisa Florentina, in varsta de 5 ani si 7 luni, a plecat de acasa, din comuna Sageata, sat Gavanesti, in seara de 1 iulie, in jurul orei 21.30, si nu a mai revenit pana in prezent.La momentul disparitiei, minora era imbracata cu pantaloni scurti de culoare rosie, fara articol vestimentar in partea de sus a corpului, desculta.Aceasta are un metru inaltime, aproximativ 22 kg, par saten, lung, ochi caprui, ten alb.Minora este diagnosticata cu dizabilitati de dezvoltare si nu raspunde cand este strigata pe nume.Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea minorei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 ori sa anunte cea mai apropiata unitate de politie.