Imagini din drona cu lucrarile la podul de la Braila. S-a ajuns la montarea cablurilor din otel VIDEO

In paralel, se vor monta si cele doua cabluri de otel peste pod. De asemenea, au inceput lucrarile si pentru primii 7 km ai drumurilor de legatura, au mai precizat reprezentantii CNAIR."I. Instalarea cablului pasarelei pe deschiderile laterale Braila si Jijila:- Cablul pasarelei se va ridica cu ajutorul troliului montat la nivelul superior al pilonilor si conectat la grinda de ancorare a pasarelei provizorii- Trailer-ul incarcat cu derulatorul manual si bobina de cablu se va deplasa de la baza pilonilor Braila/Jijila spre blocurile de ancoraj Braila/Jijila desfasurand astfel cablul pasarelei- Cablul troliului D/D amplasat in zona blocului de ancoraj Braila/Jijila se va conecta cu sabotii de prindere aferenti cablului pasarelei temporare.- Se va trage cablul pasarelei cu ajutorul troliului D/D si se va conecta la grinda de ancorareII. Instalarea cablului pasarelei pe deschiderea centrala:- Se va ancora gabara la malul Jijila- Se va intinde pasarela provizorie de pe derulatorul electric catre pilonul Jijila- Se va ridica cablul pasarelei provizorii cu ajutorul troliului montat la nivelul superior al pilonului si se va imbina cu grinda de acorare a pasarelei- Gabara se va deplasa dinspre malul Jijila spre malul Braila, desfasurand cablul pasarelei cu ajutorul derulatorului electric.- Cablul troliului L/D aflat la baza pilonului Braila se va imbina cu cablul pasarelei provizorii- Troliul L/D va ridica cablul pasarelei prin tragere pana cand acesta se va putea conecta la grinda de ancorare a pasarelei", se arata in comunicatul CNAIR.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat si el faptul ca a inceput ridicarea platformei de lucru pentru pod. Acesta a punctat ca platforma va juca un rol important in ridicarea cablurilor de sustinere."Un inceput bun de saptamana pe infrastructura. Incepe ridicarea platformei de lucru la Podul suspendat de la Braila. Este un pas important pentru proiect - cu ajutorul acestei platforme sau << catwalk >>, in termeni tehnici, se vor trage cele doua cabluri de otel peste pod, care vor sustine tablierul. Ridicarea totala a platformei de lucru se finalizeaza in 2 luni si jumatate, dar lansarea efectiva a cablurilor merge in paralel cu acest proces si incepe la vara. Cablurile cantaresc impreuna nu mai putin de 6.700 de tone, iar fiecare dintre ele are o lungime de 2 km", a declarat Drula.