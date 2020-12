Finalizarea proiectului cu titlul "SEER- Sistem electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale"

Scopul proiectului "SEER - Sistem Electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale" este acela de a oferi beneficiarilor sistemului (utilizatorilor) din mediul privat - atat intreprinderi mici si mijlocii cat si intreprinderi mari - o unealta online care sa le permita sa realizeze analize predictive pe diverse probleme de afaceri.Rezultatele implementarii proiectului sunt: Platforma destinata in mod particular IMM-urilor care sa permita accesul acestora la unelte si functionalitati de tip Analiza Predictiva in timp real fara a necesita implementarea unui proiect costisitor de consultanta, dezvoltarea si licentierea Inteligenta Artficiala; Raport ce cuprinde analiza stadiului actual al cercetarii in domeniul Inteligentei Artificiale si in particular a Invatarii Adanci aplicate in Analiza Predictiva; Raport ce cuprinde informatii cu privire la construirea grafurilor de cunoastere pentru domeniul retail cu agnosticitate fata de industria verticala de aplicare; Raport ce cuprinde rezultatul cercetarii industriale a metodelor optime de incarcare a datelor, analiza a acestora, antrenare a modelelor de Invatare Adanca, construire a grafurilor de cunoastere si prezentarea rezultatelor fara a necesita procese de proiectare a retelelor neurale (grafurile adanci orientate aciclic) sau antrenare separata a acestora; Minim o lucrare stiintifica cu publicarea in regim Web of Science ISI; Raport cu structura monolitica cu privire la rezultatele cercetarii (analiza, modelare) privind metodologiile si tehnologiile aferente de transpunere a cercetarilor din cadrul activitatilor 1.2,1.3,1.4. din cadrul sectiunii Calendarul activitatilor; Raport in cadrul caruia se vor livra codurile sursa ce vor fi publicate Open Source; Subscriptii, abonamente, resurse de procesare, stocare si telecomunicatii aferente serviciilor de IT&C - Abonamente de stocare (7 buc.), pentru masini virtuale (4 buc.), de management de proiect (7 buc.); Procese verbale de acceptanta a serviciilor juridice; Plan de asigurarea calitatii, Plan de monitorizare tehnico-financiara, Note justificative cheltuieli regie; Documentatia necesara pentru obtinerea brevetului, depunere cerere brevet, inregistrare OSIM/ORDA; Rapoartele de auditare tehnica finala si auditare financiara finala; Materiale pentru informare si publicitate: anunt de lansare a proiectului, etichete autocolante, brosuri, roll-up, panou, anunt de finalizare a proiectului; Pregatire si publicare anunt de finalizare a proiectului; 4 Rapoarte periodice de progres, 4 Cereri de ramburare/plata; Documentatii de achizitie, contracte cu furnizorii in conformitate cu sectiunea Achizitii a prezentei Cererii de finantare; Participarea la doua conferinte/workshop-uri de nivel international; Raport monolitic cu privire la actvitatea de dezvoltare eperimentala ce cuprinde: dezvoltarea experimentala a mediului portalplatforma SEER si dezvoltarea experimentala a mediului de procesare (backend) aferent portalului-platforma SEER; Raport cu privire la activitatea de cercetare industriala specifica metodelor de operationalizare si transpunere in experimente de implementare in cadrul procesului paralel (de tip "banda de asamblare") de dezvoltare experimentala; Livrarea a: 5 bucati statii de lucru pentru cercetare si un server, Procese Verbal predare/instalare/ PIF.Valoarea totala a proiectului este de 3.815.515,52 lei, valoarea totala eligibila nerambursabila este 2.697.788,88 lei, din care FEDR este 2.158.231,10 lei, iar contributia din bugetul national este 539.557,78 lei.Proiectul a fost implementat pe o durata de 12 luni in perioada 23.12.2019-23.12.2020