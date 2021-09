Fetele de la videochat fac profituri de sute de mii de lei pe an și n-au datorii la stat

În competiție cu firmele mari de pe piață

O industrie în ascensiune

În unul dintre topurile Camerei de Comerț și Industrie Iași pe anul 2020, publicat zilele trecute, figurează și firmele cu unic asociat are activează în domeniul videochatului „de acasă”.„În marea majoritate a cazurilor este vorba de tinere din mediul rural , o parte venite în Iași la facultate, care obțin anual venituri nete de sute de mii de lei din această activitate și își achită prompt taxele la bugetul de stat. Două dintre aceste societăți înregistrează la capitolul datorii o cifră rar întâlnită în mediul de afaceri: 0 lei”, arată sursa citată.Conform datelor oficiale, în anul 2020, datele contabile ale acestor firme cu sediul în Iași arată astfel:Y.L.L. SRL: cifră de afaceri 318.000 lei, profit net 307.000 lei, datorii 7.700 lei.SRL: cifră de afaceri 297.000 lei, profit net 288.000 lei, datorii 0 lei.P.R. SRL: cifră de afaceri 255.000 lei, profit net 247.000 lei, datorii 10.900 lei.D.O.B. SRL: cifră de afaceri 259.000 lei, profit net 250.000 de lei, datorii 1.334 lei.B.C. SRL: cifră de afaceri 238.000 lei, profit net 231.000 lei, datorii 1.715 lei.R.B. SRL: cifră de afaceri 249.000 lei, profit net 227.000 lei, datorii 0 lei.R.R.M. SRL: cifră de afaceri 248.000 lei, profit net 187.000 lei, datorii 2.069 lei.De menționat că acest top este diferit de cel al firmelor de videochat care angajează persoane de sex feminin sau masculin, punând la dispoziție logistica necesară, inclusiv accesul la rețelele de comunicații și împărțind banii obținuți.Și aceste afaceri înregistrează profituri importante. Spre exemplu, tot în 2020, Vixens SRL Iași a avut o cifră de afaceri de 3 milioane de lei și profit net o treime din această sumă.Un alt jucător important din branșă este Ciprian Drăgoiu care deține brandurile Heylux/Lucky Girls și care și-a înregistrat activitatea pe Persoană Fizică Autorizată, având în 2016 un profit brut de 8,3 milioane lei din aceste activități.Spre deosebire de acestea, în cazul firmelor din topul Camerei de Comerț și Industrie Iași este vorba doar de persoane care lucrează ”pe cont propriu”/”de acasă”.Într-un articol publicat anul trecut de Business Magazin, un expert din branșă estima că peste 100.000 de persoane activau, la acel moment, ca modele pentru videochat în studiouri sau de acasă. „Această industrie este puternică la noi şi are potenţialul de a echilibra balanţa de plăţi externe a României, dacă ar fi corect încurajată de către stat, împreună cu industria IT”, declara Robert Vanderty, fondatorul Studio 20.2020 a fost un an de excepție pentru această industrie, un reprezentant al unei firme afirmând că în timpul pandemiei a crescut semnificativ cererea pentru servicii de videochat. O altă estimare, tot de anul trecut, indica faptul că industria de videochat din România și-a triplat câștigurile în perioada 2016-2020.