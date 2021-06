Florin Citu anunta "revenirea la normalitate" in trei etape. Ce masuri noi vor fi de la 1 iulie si 1 august VIDEO

"Revenim la normalitate in trei etape. Prima etapa incepe astazi. Alte masuri pentru revenirea la normalitate vom avea la 1 iulie, respectiv, 1 august", a scris Florin Citu marti pe Facebook Masurile de relaxare a restrictiilor, adoptate saptamana trecuta de Guvern, sunt aplicate incepand de marti, 1 iunie.Ele vizeaza, intre altele, renuntarea la masca de protectie in birourile unde lucreaza cel mult cinci persoane, toate vaccinate, redeschiderea spatiilor de joaca si a piscinelor din interior. Totodata, creste gradul de ocupare la hotelurile de pe litoral si numarul de participanti la evenimentele culturale sau artistice organizate in aer liber.Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat ca persoanele care sunt vaccinate vor putea merge in cluburi, discoteci sau la festivaluri, urmand sa prezinte la intrare dovada vaccinarii, fie in format printat, fie electronic. Responsabilitatea de a verifica existent documentului revine organizatorului sau agentului economic, iar verificarea autenticitatii documentului va fi facuta de politisti, aleatoriu.