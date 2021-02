Florin Citu, fotografiat la cumparaturi intr-un supermarket. "Cu ceva timp in urma, ii invidiam pe suedezi, austrieci, olandezi"

Barbatul care a postat fotografia pe Facebook a scris ca a venit momentul in care sa vedem oamenii din fruntea statului in ipostaze normale, precum oamenii de rand."Tin minte cum, cu ceva timp in urma, efectiv ii invidiam pe suedezi, austrieci, olandezi, luxemburghezi cand apareau imagini cu premierii lor. Ba erau pe bicicleta, ba in metrou, ba jucau un fotbal cu baietii, ba beau o ber'cica. Mi-am zis ca, la cat de inapoiati suntem, poate ne vom vedea si noi premierul sau presedintele in ipostaze normale peste v'o 30 de ani. Iata ca a trecut mai repede. Florin Citu, cu dedicatie pentru BOR ", a mai scris barbatul pe Facebook.