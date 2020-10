VIDEO Ministrul Finantelor: Masurile pe care le-am luat in acest an, toate schemele de garantii, pot fi prelungite si in 2021

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"O veste foarte buna care vine de la Comisia Europeana. Aceasta a transmis statelor membre o noua propunere de modificare si prelungire a cadrului temporar. Aceasta inseamna ca masurile pe care le-am luat in acest an, IMM Invest, cele pentru companii mari, toate schemele de garantii, pot fi prelungite si in 2021. Stim foarte bine ca acest cadru temporar era pana la 30 iunie 2021. Putem sa mergem dupa aceasta perioada si se propune si introducerea unui instrument de sprijin pentru a compensa o parte din costurile fixe neacoperite ale intreprinderilor cu activitate comerciala redusa din cauza focarului de Covid-19. In continuare, si in 2021, daca o sa fie nevoie, vom veni cu suplimentarea acestor programe, cu suplimentarea garantiilor si extinderea perioadei in care pot fi derulate aceste programe", a explicat Citu.