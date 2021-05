Florin Citu: Vom reforma companiile statului, vom elimina furtul din banul public care a fost practicat ani de zile de PSD

Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa, ce pregateste Guvernul pentru eliminarea distorsiunilor pe impozit, pe venit, profit si proprietati, conform unui act aparut in presa."Acolo scria excesiv, era vorba de motivatii excesive. Pentru a sti exact la ce ne referim trebuie sa facem o analiza sa identificam care sunt excesivee, acesti stimuli care sunt peste medie si apoi vom lua o decizie, acolo punem directia in care vrea sa mearga aceasta economie", a precizat premierul.El a explicat ca si-a asumat reforma companiilor de stat, reducerea risipei si eliminarea furtului din banul public. "Nu e nimic nou. Vom reforma companiile statului , vom reduce risipa, vom elimina furtul din banul public care a fost practicat ani de zile de PSD , vom avea o lege salarizarii care va lega performanta de venit, vom avea o lege a pensiilor care va fi sustenabila si peste 15 ani. Toate acestea sunt lucruri pe care le-am anuntat si le-am pus in strategia fiscala bugetara in Planul de Convergenta si sunt si in PNRR. Sunt lucruri pe care mi le-am asumat public si mi le voi asuma de fiecare data. Daca intelegem sau daca vrem sa depasim aceasta perioada de 30 de ani in care Romania a ramas cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor din Uniunea Europeana trebuie sa facem aceste reforme. Nu le facem ca ne spune o institutie internationala sau alta, le facem pentru ca asa este bine pentru Romania", a transmis Florin Citu.