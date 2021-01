Spitalul unde se va vaccina anti-COVID-19 premierul Florin Citu. Seful Executivului a anuntat ca se imunizeaza sambata, 16 ianuarie

Vineri incepe etapa a doua de vaccinare

"Premierul Florin Citu se va vaccina public impotriva COVID-19 sambata, 16 ianuarie a.c., incepand cu ora 12:00, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Dr. Carol Davila, in etapa a doua a campaniei de vaccinare", au anuntat, joi, reprezentantii Guvernului.Dupa vaccinare, prim-ministrul Florin Citu va sustine o declaratie de presa in curtea spitalului.Vineri incepe oficial cea de-a doua etapa a Strategiei nationale de vaccinare, in care sunt incluse persoanele de peste 65 de ani, bolnavii cronici si persoanele care lucreaza in domenii considerate esentiale, intre care Administratia Prezidentiala si Guvernul.