Florin Salam, amendat la priveghiul unui amic impuscat in America. Politistii au stricat sirul dedicatiilor VIDEO

Politia, de la Rutiera si Ordine Publica, precum si Jandarmeria Valceana au intervenit la priveghiul organizat in data de 29 mai, intr-un imobil din zona Stirbei - Voda, din Ramnicu Valcea, unde au gasit peste 120 de participanti. Acestia venisera sa-l asculte pe manelist cantand melodii de jale. "Persoanelor prezente li s-a adus la cunostinta ca participarea la astfel de evenimente este interzisa. Au fost aplicate, deocamdata, 27 de sanctiuni contraventionale, conform Legii nr. 55/2020, in suma de 3.500 de lei, fiind sanctionat atat organizatorul, cat si participantii", a precizat initial purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Valcea, Catalin Udrea. Ulterior, aceeasi sursa a precizat ca alte 15 sanctiuni au fost aplicate de catre jandarmi, in suma de 1.700 de lei, dar si ca inca nu au fost centralizate toate datele si ca urmeaza sa mai fie si alte persoane sanctionate.Mai mult, dintre participanti, cea mai mare amenda a primit-o chiar manelistul Florin Salam , de 2.500 de lei. Avand in vedere insa suma mare pe care a strans-o la cantarea de la priveghi, dupa cum se observa chiar din postari, multi internauti considera ca sanctiunea este insignifianta.Asa cum a promis, intr-o postare de You Tube, inca de cand a auzit de moartea amicului impuscat in America, in urma cu mai bine de trei saptamani, manelistul Florin Salam a tinut sa fie prezent la inmormantarea acestuia din Ramnicu Valcea. Ba mai mult, i-a compus un cantec, la cererea unui alt prieten din America, Patronu', cu dedicatie: "Babi, uite ce ti-au facut banii / Ca doar pentru cateva sute ti-au luat viata in trei secunde"La inmormantare au participat sute de persoane. In postarea in care a promis ca va fi prezent la inmormantarea de la Valcea, Florin Salam marturisea: "Eu personal am sa merg sa-i cant o melodie, cu foc, asa cum cant eu pentru oamenii astia care tin de familie... Si cand va veni in tara, vreau sa stie oamenii lui, ca voi merge si in Valcea macar o jumate de ora, o ora, sa fac doua cantari in curtea lui", a promis Salam inca de cand a aflat de deces.Din comentariile internautilor mai reiese ca romul din Valcea a fost impuscat in America pentru ca ar fi fost implicat in niste afaceri cu aur fals. A lasat in urma patru copii orfani: trei baieti si o fata.