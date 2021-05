Alte 3.035 fluxuri noi de vaccinare. Andrei Baciu: "Medicii de familie se alatura campaniei"

"Incepand de maine vom avea inca 3.035 fluxuri noi de vaccinare! Medicii de familie se alatura campaniei anti-covid si incep imunizarea in propriile cabinete. Le multumesc tuturor celor care au acceptat sa faca parte din echipa care se lupta in fiecare zi cu pandemia de coronavirus. Serul va ajunge in toate zonele tarii, inclusiv in mediul rural . Fiecare doza de vaccin administrata ne va duce mai aproape de ceea ce asteptam de mai bine de un an - reintoarcerea la viata obisnuita. Sper ca in curand sa vina alaturi de noi tot mai multi medici de familie, iar numarul cabinetelor sa fie marit", a scris, luni, pe Facebook , vicepresedintele CNCAV, Andrei BAciu.Pe lista s-au inscris pana acum medici din: Mun. Bucuresti (225), Alba (46), Arad (96), Arges (68), Bacau (63), Bihor (66), Bistrita (112), Botosani (41), Brasov (74), Braila (30), Buzau (85), Calarasi (63), Caras Severin (9), Cluj (64), Constanta (77), Covasna (46), Dambovita (76), Dolj (119), Galati (36), Giurgiu (25), Gorj (59), Harghita (59), Hunedoara (39), Ialomita (34), Iasi (191), Ilfov (53), Maramures (109), Mehedinti (55), Mures (130), Neamt (107), Olt (112), Prahova (70), Satu Mare (58), Salaj (38), Sibiu (105), Suceava (43), Teleorman (57), Timis (113), Tulcea (35), Vaslui (37), Valcea (29), Vrancea (81).Baciu precizeza insa ca cifrele se schimba de la o zi la alta.Andrei Baciu a precizat ca administrarea vaccinului va fi intr-o singura doza, deci nu va fi nevoie de rapel "Acest ser poate fi administrat tuturor persoanelor peste 18 ani. Detalii despre acest vaccin gasiti aici: https://is.gd/sndnW4", a mai transmis vicepresedintele CNCAV.