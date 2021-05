Un nou focar de COVID-19 a fost depistat la Penitenciarul Timisoara. 10 detinuti au fost confirmati pozitiv

In total, in judet sunt sase focare active , cu 94 de subiecti infectati cu SARS-CoV-2.In ultimele 24 de ore, in judet au fost confirmate 46 de noi cazuri de COVID-19, din care 24 in Timisoara, printre care si un cadru medical. Au fost inregistrate patru decese.Sunt 160 de pacienti internati in spitalele COVID din judet, din care 54 la ATI. Ratele de infectare au continuat sa scada, ajungand la 1,01 in judet si la 1,1 in Timisoara.De la inceputul campaniei de vaccinare, in judetul Timis s-au imunizat 289.324 de persoane, din care 120.990 au facut si rapelul.