Cum se trag tunurile pe final de mandat intr-o institutie pe cale sa fie pierduta de PSD: "De cand a castigat USR-ul, este o mare panica"

Ce presupun contractele

Directorul DGASPC Sector 2: Toate acestea s-au produs de la relaxarea de care s-a dat dovada pana in prezent

Mai putin preocupata de protejarea angajatilor si beneficiarilor, conducerea institutiei contracteaza zilele acestea, pe banda rulanta, contracte dubioase care depasesc un miliard de lei vechi. Intr-o singura zi, 15 octombrie 2020, la un singur etaj al sediului DPC au fost depistati pozitiv sase angajati si alti 27 au intrat in carantina, cu suspiciunea de imbolnavire.In aceeasi zi, insitutia anunta pe site-ul propriu, la sectiunea Achizitii, ca va realiza un Ghid al serviciilor sociale si un Manual de Identitate Vizuala pentru care se vor plati aproximativ 149.344 lei din buget.In sediul in care functioneaza Protectia Copilului bate vantul, dupa ce 27 de angajati din mai multe servicii au intrat in carantina. "La ultima testare au fost descoperite intr-un singur birou patru cazuri pozitiv. Toti oamenii cu care cei depistati pozitiv au intrat in contact sunt acum in carantina. Sunt servicii in care au mai ramas la munca cate doua persoane cel mult, si alea venite din carantina, pentru ca asa se intampla acolo din luna august.Cei care sunt depistati pozitiv si contactii lor merg acasa 14 zile, intre timp apar noi cazuri, pleaca cei recent depistati acasa si se intorc la munca cei veniti din carantina. Din august pina acum sunt oamenii care au fost de doua-trei ori in carantina pentru ca li s-au imbolnavit pe rand colegii. Practic, e o loterie a imbolnavirilor in acest moment in DGASPC Sector 2. Trebuie sa ai mare noroc ca sa scapi", spun angajatii care au ajuns in culmea disperarii.Situatia imbolnavirilor pe banda rulanta dureaza din luna august cand, in urma dezvaluirilor facute de Ziare.com , conducerea institutiei a recunoscut ca inregistra 22 de cazuri de imbolnaviri in randul angajatilor si 14 in randul beneficiarilor, batrani si copii. Mai multi angajati nemultumiti au acuzat conducerea institutiei in luna august ca nu a luat nicio masura pentru protejarea angajatilor. In urma controalelor, Directia de Sanatate Publica a amendat institutia cu 30.000 lei si a impus luarea masurilor necesare pentru distantarea fizica a angajatilor."Nu au facut nimic. Au pus plexiglas in anumite birouri, iar in altele, unde stau inghesuiti si cate 14 oameni, nu au pus nimic. Masti ne-au dat doar daca am cerut. Dezinfectant, la fel. Nu s-a facut o modificare de program decat pe hartie, in rest, toata lumea a venit la munca la program normal. Si imbolnavirile au continuat sa apara. Nici nu se vorbeste despre asta. Tot ce apare e trecut sub tacere", mai spun angajatii nemultumiti de faptul ca sanatatea le-a fost pusa in pericol pe tot parcursul pandemiei.Imbolnaviri au aparut si in centrele si apartamentele aflate in grija DGASPC Sector 2. "Cati sunt cu adevarat, nu se stie pentru ca nimeni nu spune. In august, numai intre-un singur centru au fost bolnavi 17 copii si era vorba de copii cu handicap, cu probleme. Adevarul este ca nu stim cati sunt", mai spun anagajatii suparati.Citeste si: Ireala musamalizare a cazurilor de COVID-19 de la DGASPC: angajati, copii si batrani bolnavi, oamenii chemati la serviciu in spatii minuscule: "Nimic nu se respecta" Conducerea DGASPC Sector 2 aflata in subordinea Consiliului local Sector 2 are alte preocupari in aceasta perioada. Pana la investirea noului primar USR Radu Mihaiu si a noului Consiliu local majoritar USR, insitutia care pana acum s-a aflat in subordinea si grija fostei legislaturi PSD din Sectorul 2 se grabeste sa mai atribuie contracte, pe ultima suta de metri."De cand a castigat USR-ul, s-a creat o mare panica. Angajatilor li s-a spus ca astia noi vor veni sa ne dea afara, ca va fi dezastru si ca sa tacem. Pai noi sa tacem si ei sa fure pe muteste? Pai pana cand sa tacem? Pana fura ei tot ce a mai ramas in buget, pana ne imbolnavim toti, noi, familiile noastre din vina lor?" mai spun angajatii nemultumiti.In perioada in care birouri intregi au intrat in carantina, DGASPC Sector 2 a avut alte preocupari. Pe site-ul institutiei, la sectiunea Contracte, numai intr-o singura zi apar doua contracte care insumeaza aproximativ 149.344 lei.Atat va plati DGASPC Sector 2 pentru realizarea unui Ghid al Serviciilor Sociale si a unui Manual de Identitate Vizuala aceleiasi firme: S.C. EXPRESSION GRAPHIC STUDIO S.R.L. Culmea, la ambele contracte sumele sunt identice: "Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 62.750 lei pret fara TVA, la care se adauga 11.922,50 lei TVA".Semnatarul caietelor de sarcini pentru ambele contracte este directorul executiv Sebastian Stan care conduce Directia Strategii, Programe si Managementul Calitatii, " mana dreapta" a directorului general Florin Stefan Vasile. Cei doi au facut echipa in trecut la Primaria Sectorului 3, Sebastian Stan fiind director de comunicare in Primaria Sectorului 3, iar Florin Stefan Vasile fiind director general al DGASPC Sector 3. In 2017, cand cei doi faceau administratie in sectorul 3, aceeasi firma S.C. EXPRESSION GRAPHIC STUDIO S.R.L castiga un contract de 10.652 euro (fara tva) pentru realizarea unui album fotografic. In data de 15 octombrie 2020, aceleiasi firme ii sunt atribuite sub semnatura directorului executiv Sebastian Stan doua contracte trase la indigo care insumeaza aproximativ 149.344 lei.Ambele contracte au fost incheiate pentru o perioada de doua luni, pana la finalul anului 2020. In doua luni, S.C. EXPRESSION GRAPHIC STUDIO S.R.L va realiza un Ghid al Serviciilor Sociale care presupune culegere de date, realizarea unui logo, realizarea unei grafici, servicii de tehnoredactare, fotografii si servicii de tiparire. Toate pentru 62.750 lei, pret fara TVA, la care se adauga 11.922,50 lei TVA.Toate informatiile care vor fi trecute in ghid sunt disponible pe site-ul institutiei si pot fi accesate de orice beneficiar, la orice ora. Institutia cheltuie sumele mentionate mai sus pentru a face 5.000 de exemplare ale ghidului.In ceea ce priveste Manualul de identitate vizuala, suma cheltuita este identica cu celalalt contract: 62.750 lei, pret fara TVA, la care se adauga 11.922,50 lei TVA. Ce presupune manualul: realizarea unui logo, a unui Ghid de utilizare a logo-ului, realizarea de flyere si obiecte promotionale - tricou, sapca, punga, calendar, agende. Castigatoare a fost desemnata tot S.C. EXPRESSION GRAPHIC STUDIO S.R.L, firma cu care fostul director de comunicare din Primaria Sectorului 3, Sebastian Stan, devenit intre timp director executiv la DGASPC Sector 2 are colaborari vechi. La anuntul de consultare de piata din 8 septembrie 2020, caietul de sarcini semnat de directorul executiv Sebastian Stan apare, din greseala, Sector 3, dovada ca afacerile de la 3 s-au transferat la sectorul 2 aproape copy paste.Un semn de intrebare legat de felul in care DGASPC Sector 2 deruleaza zilele acestea mai multe achizitii este si faptul ca Directia Achizitii a ramas fara director. "Se pare ca nu a vrut sa semneze ce a fost pus sa semneze si d-aia l-au schimbat", spun surse din institutie.Contactat de redactia Ziare.com pentru a oferi clarificari in privinta contractelor si a masurilor sanitare din institutie, directorul Florin Vasile a negat problemele legate de masurile anti-Covid-19, solicitand ca redactia sa ceara informatiile in scris."Nu exista asa ceva. Sunt beneficiari, 13, care sunt din adapostul de noapte si zi si doar 15 angajati, la nivelul de 1.980 de angajati, nu este un numar mare. Faceti o adresa scrisa si va vom da toate masurile. Nu inseamna ca nu am asigurat masuri de protectie pentru sanatatea salariatilor. Toate acestea s-au produs de la relaxarea de care s-a dat dovada pana in prezent, oamenii au fost in concedii . Noi testam oamenii la doua saptamani, conform ordinului Ministerului Sanatatii. Automat, oamenii venind din concedii din alte medii decat cele ale noastre, au venit, dar niciodata nu s-a intamplat sa avem contact direct la serviciu. Au ramas direct acasa", a declarat Florin Stefan Vasile.Redactia Ziare.com a cerut clarificari in scris de la institutie, dar pana la ora publicarii acestui articol nu am primit niciun raspuns.Primarul ales al Sectorului 2, Radu Mihaiu, sustine ca a auzit despre problemele de la DGASPC Sector 2, dar nu are informatii oficiale, intrucat nu si-a inceput mandatul."Am auzit si eu aceste lucruri. Inteleg ca sunt 13 persoane de la DGASPC Sector 2 care ar fi infectate cu Covid-19. Am auzit ca in primarie sunt mai multe directii in care se intampla acest lucru, dar nu am cifrele oficiale in acest moment. Din punctul meu de vedere, va trebui sa luam toate masurile necesare in primarie pentru protectia angajatilor. Vom vedea in ce masura si cine poate sa lucreze de acasa, eventual telemunca. Voi sta de vorba cu fiecare directie pentru a vedea cum se poate lucra de acasa, pentru ca, evident, acum suntem intr-o faza destul de agresiva a pandemiei si va trebui sa luam masuri", a declarat Radu Mihaiu, pentru Ziare.com.