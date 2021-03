Sapte angajati de la Primaria Sectorului 5, infectati cu noul coronavirus. Ce masuri au fost luate in institutie

"Mai multi angajati din cadrul Primariei Sectorului 5 au fost confirmati pozitiv la testul SARS-COV-2 in ultimele zile. Mai exact, este vorba de 7 persoane din cadrul Directiei Resurse Umane si o persoana de la Directia de Investitii. S-a realizat o ancheta epidemiologica in urma careia s-a decis ca toti colegii celor doi functionari care au intrat in contact direct cu acestia sa fie testati. Din fericire, rezultatul testelor a fost negativ", anunta institutia.Potrivit sursei citate, toate spatiile din cladirea Primariei au fost dezinfectate de o firma specializata."Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone le solicita din nou angajatilor sa respecte cu strictete masurile impuse de autoritati pentru a limita raspandirea COVID-19, mai ales sa poarte masca de protectie in permanenta. Mai mult, acesta a dispus ca pe toate ecranele aflate in incinta Primariei sa ruleze clipuri de informare referitoare la purtarea corecta a mastii, importanta igenizarii mainilor si modalitatile de inscriere in campania de vaccinare si importanta acesteia", transmite Primaria Sectorului 5.Un focar de Covid 19 a aparut joi la Primaria Sectorului 6 din Bucuresti . Mai multi salariati ai institutiei s-au infectat, conform rezultatelor testelor rapide. In perioada urmatoare activitatea Primariei va fi afectata, avertizeaza autoritatile locale.