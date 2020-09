Prahova: Nou focar de COVID-19 intr-un centru al DGASPC Prahova din orasul Baicoi

"Directia de Sanatate Publica Prahova a identificat un nou focar la un centru de ingrijire a persoanelor adulte din Baicoi, din subordinea DGASPC Prahova, acolo unde in luna august au fost confirmati 25 de beneficiari si angajati . Noul focar este intr-un alt corp de cladire, iar aici au fost testati pozitiv opt beneficiari dintr-un total de 51 si doi angajati dintr-un total de 39. Au fost evaluati de medici ai Serviciului Judetean de Ambulanta, sunt asimptomatici si au fost izolati in centru, urmand sa fie evaluati periodic de un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi" a transmis, sambata, Prefectura Prahova.Si la Ploiesti a crescut numarul persoanelor infectate pe un santier, unde autoritatile au constatat un focar de COVID-19 in urma cu doua zile. Dupa ce initial cinci muncitori au fost diagnosticati, in urma testarii colegilor acestora s-a constatat ca alti 15 au fost infectati cu noul coronavirus rezultatele fiind negative in cazul altor cinci muncitori. Ca urmare a acestei situatii, administratorul santierului a decis suspendarea activitatii.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in judetul Prahova 4883 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2, iar 165 au decedat din cauze asociate infectiei cu noul coronavirus.Cea mai recenta raportare pe 24 de ore transmisa sambata arata ca la nivelul judetului Prahova exista 70 de noi infectari, aproape jumatate dintre acestea fiind la persoane cu varste cuprinse intre 40 si 59 de ani.