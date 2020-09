Forajele nu trebuie grabite pentru a fi realizate pana cand vine inghetul - iata de ce

Forajul nu se aseamana cu o fantana

Ofertele sunt personalizate

Nu oricine poate executa un foraj. Vorbim despre experienta, despre echipamente speciale si de tehnici anume. Pe aceasta nisa activeaza Eco Drill, iar acesta este un nume de reper in domeniu. De aici aflam ca forajul nu depinde de anotimp si ca inghetul nu este un factor determinant.In principiu recomandarea specialistilor este de a opta pentru foraj de mare sau medie adancime. In acest fel sunt evitate riscurile de contaminare, intrucat cu cat este mai adanc sapat in pamant, cu atat factorii externi au mai putine sanse sa ajunga la stratul de apa.Fantana in schimb inseamna a sapa la propriu in pamant, pana cand dam de apa meteorica. Nu sunt insa o solutie optima, mai ales in contextul actual, cand poluarea este la cote mari.Despre foraje trebuie spus ca sunt lucrari complexe ce implica utilaje speciale si tehnici pe masura. Cei de la Eco Drill sunt specialisti in ceea ce priveste forajul hidraulic rotativ cu circulatie de fluid si forajul uscat cu ciocan de fund. In functie de litologia solului este aleasa varianta optima.Proiectul in sine nu tine numai de forat. La final, firma preda putul cu toate datele tehnice, fisa, cu debitul putului verificat. Pentru a exploata putul va fi necesara instalarea unei pompe de apa. Din ratiuni practice puteti colabora cu aceeasi firma pentru astfel de sisteme, evitand asadar eventuale conflicte intre firmele prestatoare de servicii. Cei de la Eco Drill ofera si solutii in ceea ce priveste sistemul de pompare, astfel incat de la forat si pana la instalarea pompei submersibile totul ramane in seama aceleasi firme.Fiecare caz este diferit, de altfel si oferta de pret va fi pe masura. Nu va asteptati sa fie ieftin si bun, dar rezultatul este unul de care va bucurati pe viata. Un foraj nu are nevoie de intretinere, de mentenanta, fata de o fantana spre exemplu.Momentul la care decideti cand sa incepeti aceste lucrari nu depinde de sezon. Spre exemplu, este gresit sa credeti ca inghetul pamantului are vreo legatura. Explicatia este simpla si tine de faptul ca foraJul este realizat la adancime considerabila, nu la suprafata unde pamantul ingheata. Oricum utilajele de forare sunt performante si reusesc sa strapunga orice tip de sol, oricat de dur ar fi acesta.Pentru oferte si detalii legate de foraje cei interesati pot accesa pagina oficiala ecodrillforaje.ro.