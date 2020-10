Forumul Judecatorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistraturii sa anuleze concursul actual de promovare la ICCJ

Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a atras atentia constant asupra necesitatii existentei garantiilor privind meritocratia si sansele egale pentru fiecare concurent inscris la concursul de promovare a judecatorilor la ICCJ."Modificarile aduse in anul 2018 legilor justitiei, inclusiv asupra modalitatii de derulare a concursurilor din perioada recenta, afecteaza dreptul/interesul judecatorilor de a participa la concursuri pentru accederea la functiile de elita, in conditiile in care organizarea si desfasurarea acestora este apanajul Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii si al unui numar extrem de redus de examinatori numiti de aceasta, aproape mereu aceiasi, in lipsa oricaror interdictii de desemnare in comisii in cadrul unor examene/concursuri consecutive. O reforma reala este absolut necesara si nu mai poate intarzia, cadrul legislativ actual ignorand recomandarile Comisiei Europene formulate de-a lungul timpului in cadrul rapoartelor MCV, ca materializare a obligatiei pe care Romania si-a asumat-o, la momentul aderarii la Uniunea Europeana, de a crea un corp al magistratilor recrutat exclusiv pe criterii de performanta", se arata in comunicat.Potrivit acestuia, in propunerile recente de modificare a legilor justitiei, Ministerul Justitiei a avut in vedere modificarea sistemului de acces la ICCJ, prin revenirea la probe de concurs care sa reflecte respectarea, in primul rand, a criteriilor de competenta profesionala (candidatii la aceste functii ar trebui sa sustina si o proba scrisa). De asemenea, au fost propuse modificari si in ceea ce priveste componenta comisiilor de concurs, pentru asigurarea unui nivel mai mare de obiectivitate si profesionalism.In acest context, concursul actual de promovare la ICCJ, derulat sub reguli subiective si lipsite de meritocratie, fara a se tine seama si de recomandarile Comisiei Europene formulate de-a lungul timpului in cadrul rapoartelor MCV, este cu totul nejustificat si trebuie anulat neintarziat, fiind necesara inlaturarea oricarei forme de implicare directa a Consiliului Superior al Magistraturii in concursul de promovare a judecatorilor la ICCJ, prin numirea unor candidati agreati de majoritatea existenta in Sectia pentru judecatori.De asemenea, potrivit jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, posibilitatea Consiliului Superior al Magistraturii de a adopta, prin regulamente, aspecte esentiale care tin de ocuparea posturilor de judecator sau procuror, inclusiv a celor de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, determina o stare de incertitudine juridica, acest gen de acte avand, de obicei, un grad sporit de schimbari succesive in timp. Prin urmare, prezentul concurs de promovare ar putea fi anulat pe cale judiciara, ca urmare a lipsei reglementarii unor aspecte esentiale in lege, nefiind deloc clar de ce anume ar trebui desfasurat in mare graba si cu orice pret, mai arata sursa citata.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania reitereaza faptul ca puterea legislativa si puterea executiva nu au nicio scuza pentru lipsa de vointa politica necesara in vederea modificarii imediate a legilor justitiei, inclusiv avand drept scop: instituirea unor examene meritocratice de promovare in functia de judecator la ICCJ, sustinute exclusiv prin intermediul Institutului National al Magistraturii; inlaturarea oricarei forme de implicare directa a Consiliului Superior al Magistraturii in concursul de promovare a judecatorilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin abrogarea dispozitiilor care ii confera rolul de a desemna comisii de concurs; selectia comisiilor de concurs trebuie sa fie realizata exclusiv prin tragere la sorti, transparent, la nivelul Institutului National al Magistraturii; interdictia de numire ca membru in orice alta comisie constituita pentru selectia judecatorilor vreme de trei ani de la data la care acel judecator a fost desemnat membru al unei comisii de concurs privind functiile rezervate judecatorilor in sistemul judiciar;interdictia de numire ca membru in aceste comisii a persoanelor din afara corpului magistratilor care au desfasurat activitate politica sau cel putin aparenta de activitate politica cel putin trei ani anterior numirii; reglementarea unor criterii clare pentru evitarea conflictelor de interese intre membrii comisiilor de concurs.