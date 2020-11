Fost colonel de Securitate, condamnat pentru politie politica, inmormantat cu onoruri militare. Reactia Jandarmeriei Romane

Reprezentantii Jandarmeriei Cluj au transmis ca militarii MAI au dreptul la inmormantare cu onoruri militare, conform legii, scrie Adevarul.ro In comunicatul emis luni, 9 noiembrie, se precizeaza ca sefii Jandarmeriei Cluj au fost prezenti la funeralii.Jandarmeria Cluj a scris ca: "In conditiile in care nu a existat o masura complementara de degradare militara, persoana la care se face referire avea dreptul la onoruri militare" si ca fostii angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, cadre militare, au dreptul, la cererea familiilor, la o ceremonie de inmormantare cu onoruri militare.