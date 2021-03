Fost ministru al Justitiei critica iesirea presedintelui Iohannis pe dosarul 10 august: "Institutiile statului ar trebui sa taca. Mai ales cand au facut din independenta justitiei o tema de campanie"

"Am un gust foarte amar citind cum Presedintele cere ministrului justitiei sa identifice cauzele clasarii dosarului 10 august. Misterul s-ar putea gasi in modul de redactare a actului trimis la instanta (adica infirmarea clasarii dupa un mega scandal public). Autorul actului este seful DIICOT de la acel moment, G. Hossu. Numita cu mare aplomb in functie de Presedinte, in ciuda multelor riscuri cunoscute la momentul numirii si care au si dus la demisia doamnei", spune fostul ministru. Pruna sustine ca pana nu apare motivarea , "in care sper ca judecatorul sa explice, pentru ca tot poporul sa inteleaga, ca nu poate face dreptate judiciara cand este limitat sa se uite la legalitatea si temeinicia actului cu care a fost sesizat de seful DIICOT, cred ca institutiile statului ar trebui sa taca"."Mai ales cand au facut din independenta justitiei o tema de campanie. Si daca tot vor sa faca ceva ar putea, in asteptarea motivarii deciziei judecatorului, sa stearga pe jos, in camera si fara public ca nu mai e campanie, cu ministerul de interne", mai afirma fostul ministru.