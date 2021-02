Fost ministru al Muncii: Pensiile recalculate nu vor scadea

Violeta Alexandru a explicat, la Realitatea Plus , ca informatiile privind scaderea pensiilor dupa recalculare nu sunt reale, deoarece ca legea nu permite asa ceva."Nu vor scadea, scrie foarte clar in lege ca in situatia in care s-ar ajunge la un rezultat mai mic decat ce primeste persoana in acest moment va ramane cu pensia in plata, in niciun caz nu va scadea. (...) Este necesar un anunt si o clarificare in perioada urmatoare. Trebuie sa intelegem ca pensiile trebuie sa creasca , cum e normal, de la 1 ianuarie, nu din mai, nu din iunie din nici o alta luna, ci de la 1 ianuarie, astfel incat oamenii sa stie pe ce se pot baza", a spus fostul ministru.Violeta Alexandru a subliniat necesitatea transarii de urgenta a problemei sporurilor , intrucat acestea au devenit majorari salariale mascate, acordate aproape neconditionat."Dorinta noastra este sa dam salariul corect, corelat cu performanta. Ma indoies de faptul ca acesta se acorda in institutii. Acesta ar trebui sa fie singurul spor, e necesar sa ne orientam catre evaluarea performantei intr-o institutie", a mentionat fostul ministru, la Realitatea Plus.