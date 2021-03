Fostul sef al Politiei Timis, sase ani de inchisoare pentru coruptie. Ofiterul, condamnat alaturi de un sef de clan interlop

Este sentinta pronuntata pe fond in acest dosar in cursul zilei de marti, 16 martie, condamnatii avand posibilitatea sa atace hotararea instantei.Curtea de Apel Timisoara a dat sentinta in dosarul in care DNA l-a trimis in judecata pe fostul sef al Politiei Timis, Sorin Muntean, si pe fostul sef al Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din IPJ, Dumitru Pavel, Timis , pe avocatul Marin Bilc, liderul tiganilor din Lugoj, Iulian Bot, Constantin Toader si Petre Bejan.Conform comunicatului DNA, in cursul anilor 2011 - 2013, inculpatul Bot Iulian, lider al unui clan local, impreuna cu inculpatii Toader Nicolae si Bejan Petrea, au constituit si au actionat in cadrul unui grup infractional organizat, avand ca scop desfasurarea de activitati evazioniste, prin intermediul a doua societati comerciale administrate de acestia din urma.Activitatea infractionala a grupului, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 800.000 euro, s-a manifestat pe linia importului de autoturisme din spatiul european si revanzarii acestora "la negru", cu eludarea obligatiilor legale privind plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat.Din noiembrie 2013 si pana in data de 1 februarie 2016, demersurile infractionale ale grupului au fost sprijinite si protejate de avocatul Bilc Marin din cadrul Baroului Timis, dar si functionari publici din cadrul I.P.J. Timis, ofiteri cu functii de conducere in cadrul institutiei, care au fost atrasi de-a lungul timpului in sfera de influenta a clanului si fidelizati prin oferirea periodica a unor avantaje patrimoniale si sume de bani - Muntean Sorin Petru, sef al Inspectoratului de Politie al Judetului Timis si Pavel Dumitru, sef al Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Timis.Pentru aceste " servicii ", in perioada 2013 - 2016, Bot Iulian a remis pentru Muntean Petru Sorin si Pavel Dumitru, cate 7.000 euro, iar pentru alte doua persoane (un ofiter de politie si un contabil - martori in cauza) sumele de 3.500 euro respectiv 2.000 euro.