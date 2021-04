Fosta groapa de gunoi din Mogosoaia impadurita cu ajutorul voluntarilor

Scopul principal al initiativei este de a contribui pragmatic la diminuarea dezechilibrului generat de defrisarile masive din ultimii ani, din Romania, prin actiuni de plantare si prin realizarea unei harti a zonelor despadurite. In acelasi timp, "Plantam si crestem comunitati" are un rol socio-politic, vizand sensibilizarea factorilor de decizie asupra necesitatii unor masuri urgente in privinta padurilor si cresterea gradului de constientizare a oamenilor privind importanta implicarii fiecaruia dintre noi in salvarea padurilor din tara noastra. Un alt rol al acestei initiative este de a mobiliza cetatenii in dezvoltarea comunitatilor in care traiesc., sustine Paul Precup, primarul comunei Mogosoaia.Debutul initiativei a avut loc la fosta groapa de gunoi a comunei Mogosoaia, fiind plantati 1.000 de puieti de salcami si de stejar cu ajutorul a peste 80 de voluntari din cadrul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, Asociatia Hands across Romania si Asociatia Commit 2 Evolution. Tineri, parinti si prieteni au regasit timp de 6 ore farmecul timpului petrecut impreuna, in aer liber, cu dorinta nobila de a transforma, pentru comunitate, un spatiu altminteri parasit si nedorit intr-o viitoare oaza verde, de liniste si bucurie., spune Mihaela Sandu, presedinte Asociatia Hands across Romania.La actiune au participat Paul Precup, Primarul Comunei Mogosoaia, Andrei Scutelnicu, Subprefect de Ilfov, Mihaela Sandu, Presedinte Asociatia Hands across Romania, Mihai Dragan, Director comunicare Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Catalin Nitu, Presedinte al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, alaturi de Andreea Miu, membru al Directoratului, Adrian Goicea - presedintele Consiliului de Supraveghere, Oleg Burlacu si Ciprian Dumitru, membri ai Consiliului de Supraveghere. Instructajul echipelor de voluntari a fost asigurat de Mugur Ghinescu, din partea Ocolul Silvic Bucuresti.Una dintre cele mai importante concluzii ale actiunii se refera la absoluta necesitate a continuarii implicarii autoritatilor in initiative de acest tip, cu sprijinul comunitatii, asociatiilor si mediului de afaceri., marturiseste Mihai Dragan, Director comunicare Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.Urmatoarea actiune este estimata in perioada octombrie - noiembrie 2021.