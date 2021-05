Fosti angajati de la Aleph News il acuza pe Adrian Sarbu ca ii umilea in sedinte: "N-am avut in fisa postului sa fiu injurat"

Doi dintre angajatii Aleph News plecati recent din trustul media au facut acuzatii cu privire la comportamentul patronului, citati fiind de Pagina de Media. Unul dintre ei spune ca Sarbu li se adresa intr-un limbaj dur, dand si un exemplu in acest sens: intr-o sedinta in care a intervenit sa ia cuvantul i s-a replicat: "Tu ce te bagi? Meriti sa fii scuipat! Toti meritati sa fiti scuipati! Va bateti joc de cel care va plateste", povesteste jurnalistul pentru sursa mentionata."Nu am avut in fisa postului sa fiu injurat pentru ca imi fac treaba. Adrian Sarbu este un foarte bun motivator si stie sa ii implice fabulos pe oameni in ceea ce fac. Munceste extraordinar de mult si este un model din acest punct de vedere pentru toti. Insa sunt si aceste aspecte peste care nu poti trece", continua sursa citata.T.P a plecat de la Aleph News in urma cu cateva zile, intr-o perioada in care aproximativ zece oameni au ales, de asemenea sa paraseasca televiziunea. Si nu din cauza intarzierilor de salarii, frecvente in ultimele luni.De cateva saptamani, de pe post a disparut si Felix Draghici, partenerul lui Costi Mocanu in emisiunea de seara "Stiu". Potrivit surselor, este intr-un concediu de cateva luni, iar revenirea lui este incerta.O alta demisie este cea a lui Andrei Tomescu, cel care lucra la Aleph inca de la startul statiei. Tomescu ar fi urmat sa treaca in echipa de la Stiu, dupa plecarea lui Felix Draghici. Contactat de Paginademedia.ro, Tomescu a confirmat informatia, fara a da alte detalii.Iata cateva declaratii de la doi fosti angajati de la Aleph News."Am muncit cu mare placere, am lucrat cu pasiune la Aleph, dar nu se poate face treaba asa", isi incepe povestea T.P., fost editor corespondent. Mi-a povestit un coleg ca odata a dat cu o lumina de pamant si a tipat la angajatul care o adusese de acasa doar ca sa se vada mai bine imaginea televiziunii. El crede ca toti ceilalti sunt prosti".Chiar si asa, fostul angajat crede in proiectul Aleph. "Se pot face foarte multe lucruri interesante cu acest post. Este un proiect interesant care poate aduce multe lucruri frumoase. Aleph este un altfel de televiziune, clar, si este un proiect in care se munceste foarte, foarte mult", mai spune T.P."Eu unul am lucrat cu mare placere, dar nu se mai poate face treaba asa."Un alt fost angajat sustine ca o colega a fost data afara pentru ca a trimis un mail legat de intarzierea salariilor."Pe multi ne-a deranjat ce ne-a spuns intr-un mail Victor T., de la financiar (numele lui apare pe contracte), acum o luna. Ceva de genul: m-a imputernicit HR-ul sa va dau o veste neasteptata. Vor veni salariile si in luna aprilie, sa speram ca si in lunile care urmeaza. Ni s-a parut ca avea un ton batjocoritor.""Dupa aceea, colega noastra ne-a trimis un mail in care ne arata de ce nu era corect din punct de vedere legal", continua jurnalistul.Colegii au felicitat-o pentru curaj, dar la scurt timp, a fost data afara, spune fostul angajat de la Aleph. "A fost escortata de HR, de mana, pana la lift", mai spune sursa citata, care reclama si el modul in care Adrian Sarbu le vorbeste cateodata angajatilor.De ce au decis cei doi sa vorbeasca acum?"Vorbesc pentru cei care ar putea ajunge sa lucreze la Aleph. Este un proiect interesant, dar trebuie sa cunoasca toate aspectele de aici, cum se lucreaza si cum se vorbeste", puncteaza T.P.Avocatii Aleph News au notificat paginademedia.ro cerand indepartarea articolului."Informatiile din cuprinsul articolului nu corespund realitatii, intrucat pana la aceasta data, presupusele fapte sunt emanatia unuia sau a mai multor fosti angajati ale caror relatii contractuale cu Aleph News au incetat in perioada de proba a contractului de munca. Alegatiile pe care, in mod tendentios le conexati cu AlephNews si persoana Dlui Adrian Sarbu, nu sunt decat simple speculatii nedovedite, parte a unui scandal de presa pe care il alimentati in mod nelegal", se arata in notificare.