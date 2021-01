FOTO Accident cu un mort si doi raniti pe DN 3B, in Calarasi. Doua autoturisme s-au ciocnit, unul fiind proiectat intr-un depozit

In cele doua autoturisme se aflau patru ocupanti, iar in urma impactului violent unul dintre autovehicule a fost proiectat in laterala unui depozit, autoturismul fiind extrem de grav avariat si ramanand suspendat pe un gard.Conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Calarasi, la momentul sosirii echipajelor de urgenta, una dintre victime era incarcerata si inconstienta. Una dintre victime prezenta suspiciune fractura bazin si multiple excoriatii, asistata de SMURD, transportata la unitatea spitaliceasca din orasul Fetesti. Cea de-a doua victima acuza dureri la nivelul membrului superior stang, aceasta fiind asistata de SAJ. Starea victimei preluate de SMURD s-a agravat ulterior, iar echipajul a inceput deplasarea catre Spitalul Fetesti, impreuna cu asistenta de pe ambulanta SAJ.La fata locului s-a deplasat si un elicopter SMURD venit de la Constanta, care a aterizat la fata locului, a evaluat si o a treia persoana care acuza dureri la umar si membru superior si care ulterior a fost preluata de o ambulanta SAJ. Din nefericire, victima transportata la spitalul Fetesti a intrat in stop cardio-respirator, fiind declarat decesul acesteia", a transmis purtatorul de cuvant al ISU Calarasi, Ovidiu Tataranu.Persoana care si-a pierdut viata era un barbat in varsta de 33 de ani.