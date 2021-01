FOTO Cel mai important traficant de droguri din Alba Iulia, trimis in judecata de DIICOT. Cum vindea Dragonu cannabis si etnobotanice

Vindea cannabis si alte substante psihoactive

George Virgil Alin, zis Dragonu, practicant de arte martiale, este considerat de procurorii DIICOT cel mai important furnizor de droguri din Alba Iulia. Acesta este o cunostinta mai veche a procurorilor DIICOT, fiind cercetat in urma cu mai bine de 10 ani in celebrul dosar "Prostituate pentru VIP-uri".In 2012 a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare dupa ce si-a recunoscut faptele. Tanarul organiza petreceri, dintre care unele se intindeau pe parcursul a doua zile, la care invita mai multi prieteni ce intretineau relatii sexuale cu minore ce erau drogate fortat.In urma a 10 perchezitii domiciliare, derulate in 10 octombrie 2020, procurorii au ridicat mai multe substante vegetale susceptibile de a fi cannabis, substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, 10 telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, dispozitive de maruntit droguri, 64.900 de lei, 702 lire sterline si mai multe inscrisuri, se arata intr-un comunicat al DIICOT.Alaturi de Dragonu au mai fost trimisi in judecata doi apropiati ai acestuia: Pop Marius Gabriel si Dura Ghita Simion. Acesta din urma este tatal lui Dura George Alin. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Alba luni, 25 ianuarie 2021."In cauza s-a retinut faptul ca inculpatul, ajutat de alte persoane, a comercializat cannabis si substante psihoactive catre consumatorii de pe raza municipiului Alba Iulia, cu sume cuprinse intre de 50 si 100 de lei/gram. Tranzactiile au avut loc in zona unor localuri, cu ocazia petrecerilor ce au avut loc acolo, dar si in zona imobilului in care inculpatul locuieste, numarul acestora fiind atat de mare incat inculpatul a ajuns sa fie cunoscut in randul consumatorilor ca principalul furnizor de substante psihoactive de pe raza municipiului Alba Iulia", se precizeaza in rechizitoriu.Intr-un alt dosar in care este judecat tot pentru trafic de droguri, Dura George Virgil Alin a fost condamnat de Tribunalul Alba, in octombrie 2020, la 5 ani si 260 zile inchisoare plus 7.100 lei amenda. Faptele dateaza din perioada 2015 - 2016. Barbatul este printre ultimii inculpati dintr-o grupare de opt persoane care a primit o pedeapsa, el fiind singurul condamnat cu executare. Barbatul a contestat hotararea.Barbatul mai este judecat pentru fals material in inscrisuri oficiale, cauza fiind pe fond la Judecatoria Alba Iulia si a fost achitat, intr-un alt dosar, pentru lovire dupa ce victima si-a retras plangerea.