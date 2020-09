FOTO Descoperiri arheologice de proportii la Sarmizegetusa Regia

Campaniile de sapaturi au inceput in 2017, cand a fost descoperit un un edificiu de cult cu arhitectura monumentala."Campaniile de sapaturi arheologice derulate in situl Sarmizegetusa Regia, incepand din anul 2017, au scos la iveala una dintre cele mai mari descoperiri din ultima jumatate de secol: un edificiu de cult cu arhitectura monumentala, aflat pe terasa a IX-a. Planul sau includea nu mai putin de 60 de baze de calcar, unele dintre ele aflate in situ, dispuse pe cinci siruri a cate douasprezece randuri", se arata in comunicatul Consiliului Judetean Hunedoara.Santierul arheologic de la Sarmizegetusa Regia este locul in care se formeaza viitorii arheologi proveniti din randurile studentilor de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Anul acesta, din cauza pandemiei de COVID-19, studentii nu au mai participat la sapaturi, ci doar membrii Colectivului de cercetare.