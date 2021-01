FOTO Fotografii spectaculoase cu Transursoaia, soseaua care traverseaza cele mai mari paduri din Apuseni

Spectaculoasa sosea de munte face legatura intre Huedin - Belis (Fantanele) - Horea - Albac (DN74).Pornind din DN1, de la Huedin, judetul Cluj, soseaua urca domol spre zona de deal din localitatea Calatele, pana la Fantanele, unde devine mai abrupt, si apoi pana in varful Dealului Negru. De aici soseaua coboara din nou, spre cunoscutul baraj de la Belis si urmeaza cursul Vaii Belisului, pana in localitatea Poiana Horea.Aici este zona cea mai spectaculoasa pentru ca trece prin unele dintre cele mai mari paduri ale Apusenilor, prin pasul Ursoaia, ca intr-un final sa coboare spre Matisesti (Horea) si Albac, facand legatura cu DN 75.Inaugurat in 20 august 2016, Transursoaia poate fi parcurs in aproximativ o ora si 30 de minute si este un traseu turistic excelent care ofera celor care doresc sa strabata zona peisaje de neuitat, adrenalina celor pasionati de atv-uri si motoare, dar si posibilitatea de a face cunostinta cu traditia, gastronomia si istoria locului.Soseaua este circulabila si iarna, fiind blocata doar cand stratul de zapada creste la un nivel ce nu poate fi indepartat. Drumul este "rai" si pentru cei pasionati de motociclism si biciclete. Din loc in loc, sunt amenajate parcari de unde turistii pot admira in voie frumusetea locului. Este considerat si unul dintre cele mai periculoase drumuri din tara.In trecut, era parcurs de motii care doreau sa ajunga la Huedin sau la Cluj-Napoca pentru a-si comercializa produsele traditionale. Dupa modernizarea soselei, numarul turistilor a crescut considerabil si motii s-au orientat si si-au transformat casele in pensiuni.Multi turisti vor sa simta altfel natura, asa ca isi lasa masina intr-o localitate si merg pe drumul serpuit cu bicicleta. Parcurg o portiune si apoi se intorc la masina. Altii aleg sa mearga intregul traseu pe bicicleta, dus-intors, situatie in care calatoria dureaza trei zile. Se cazeaza la pensiunile din apropierea drumului si viziteaza pesterile si cascadele spectaculoase prezente peste tot in Apuseni."Drumul este spectaculos, iar verdele e mai verde ca oriunde altundeva! Am oprit doar putin pe drum din cauza ploii, am admirat peisajul din masina dar ne-am bucurat de fiecare colt de natura pe care il descopeream. Aerul era atat de proaspat datorita ploii si mirosea intr-un fel cum numai in copilarie imi amintesc ca miroseau vacantele la munte!", spune un turist care a parcurs soseaua spectaculoasa.Modernizarea "Transursoaiei" a dus inevitabil la dezvoltarea turismului in zona si la cresterea veniturilor localnicilor si a autoritatilor locale.