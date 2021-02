FOTO Incendiu devastator intr-o cladire a Universitatii din Oradea. Focul a izbucnit de la un corp de iluminat

Focul a fost stins de pompieri in maximum 15 minute. "Au ars elemente de mobilier amplasate in holul cladirii, 6 banci si 4 scaune", a mai precizat Camelia Rosca, purtator de cuvant al ISU Crisana.La fata locului a venit si rectorul Universitatii, Constantin Bungau, pentru a evalua pagubele. "Nu s-au inregistrat victime, nicio persoana nu a fost ranita. Dupa stingerea incendiului pompierii militari au evacuat fumul de pe cele doua etaje cu ventilatoarele din dotare", a mai precizat Camelia Rosca, citata de Bihoreanul.Foto: ebihoreanul.roLa Universitate au actionat echipajele Detasamentului 1 Oradea, cu 3 autospeciale cu apa si spuma, autospeciala de lucru la inaltime si un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detasamentului 2 Oradea. Cauza incendiului urmeaza sa fie stabilita.Incendiul s-a produs in corpul E, amplasat chiar la intrarea in campusul Universitatii. In urma verificarilor la fata locului, pompierii au stabilit ca incendiul a fost provocat de un corp de iluminat."Cercetarile preliminare au indicat drept cauza probabila a venimentului efectul termic al curentului electric, generat de o lampa de iluminat", a precizat reprezentanta ISU.