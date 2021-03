FOTO Sef de ocol silvic atacat si lovit chiar in sediul institutiei. Agresorul a distrus mai multe obiecte, inclusiv masina padurarului

Romsilva anunta ca a fost depusa plangere, iar autoritatile au demarat o ancheta. De asemenea, Romsilva anunta ca, in ultimii ani, peste 180 de angajati au fost victimele agresiunilor."Incident violent la sediul Ocolului Silvic Breaza! Colegul nostru Mihai Litu, seful Ocolului Silvic Breaza din cadrul Directiei Silvice Suceava, a fost agresat luni, 8 martie, in sediul ocolului silvic, de o persoana, D. Alexandru", a transmis, marti, Romsilva.Sursa citata a precizat ca persoana agresiva a patruns in sediul Ocolului Silvic Breaza si, fara niciun motiv, l-a lovit pe seful ocolului, apoi a provocat mai multe distrugeri in incinta cladirii, inclusiv un fotocopiator si elemente de mobilier."Si masina de serviciu a sefului ocolului silvic, un autovehicul Dacia Duster, a fost distrusa, cel mai probabil de aceeasi persoana violenta. Colegii nostri de la Ocolul Silvic Breaza au sesizat imediat Politia si au depus plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc, care efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si distrugere", a mai precizat Romsilva.Sursa citata a explicat ca, in ultimii ani, peste 180 de angajati ai Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva au fost victimele agresiunilor, cele mai multe in cursul actiunilor de paza a padurilor.