FOTO Un senator a prins un peste urias pe lacul Tarnita. Pastravul curcubeu are circa un metru

Foto: bzc.ro

Barbatul povesteste ca s-a luptat cu pestele aproape patru ore pana sa il urce in barca, iar la final a fost nevoit chiar sa se arunce in apa pentru a reusi, potrivit bzc.ro Navigatia a fost scoasa de pe lacurile Tarnita si Belis prin hotarare de guvern, care a intrat in vigoare din 7 septembrie, odata cu aparitia modificarilor in Monitorul Oficial, fapt ce ar fi benefic pentru speciile marine care misuna in apa, arata publicatia locala.