Frauda prin SMS: ce trebuie sa faceti daca primiti un mesaj in care vi se spune "coletul este pe drum" desi nu ati comandat nimic

"Mai multi utilizatori au notificat (...) CERT-RO cu privire la primirea unor SMS-uri dubioase, de la numere din strainatate sau din Romania, in care erau invitati sa-si verifice statusul coletului", a anuntat CERT-RO. Specialistii avertizeaza ca este o metoda folosita de atacatori pentru a determina utilizatorii sa acceseze acel link."Campania malitioasa poate suferi modificari, asa cum am observat in alte cazuri, si poate folosi ca momeala si alte domenii, nu doar serviciile de curierat. Fiti vigilenti!", a atentionat CERT-RO.Potrivit sursei citate, exista o serie de sfaturi pe care utilizatorii ar trebui sa le urmeze, daca se confrunta cu o astfel de situatie:- nu apasati pe link-uri primite din surse necunoscute, deoarece exista posibilitatea sa va infectati dispozitivul cu malware;- nu furnizati date personale, financiare sau de autentificare, dupa accesarea unor astfel de link-uri;- folositi o solutie de securitate pentru mobil, in vederea prevenirii infectarii dispozitivului, sau un instrument disponibil gratis online, pentru scanarea URL-urilor suspecte, precum #VirusTotal;- pe dispozitivele mobile utilizate, activati optiunea de verificare a securitatii aplicatiilor instalate si de blocare a celor din surse necunoscute.Si Politia Romana a transmis un mesaj prin care avertizeaza utilizatorii sa nu deschida linkurile primite prin sms din surse necunoscute."Nu accesati link-uri primite prin SMS, din surse necunoscute! Mai multe persoane au primit mesaje SMS, de pe diverse numere de telefon (nationale sau internationale), cu textul "Pachetul dvs. este in drum, urmariti-l aici", urmat de un link. Accesand link-ul se deschide un site fals, al unui operator international de curierat, care solicita descarcarea unei aplicatii. In urma instalarii aplicatiei, exista posibilitatea ca telefonul sa fie infectat cu malware" se arata in mesajul postat pe Facebook de Politia RomanaCERT-RO a mai emis alte doua alerte de securitate. Prima facea referire la multiple notificari si alerte privind un val de e-mailuri transmise din partea unor grupari infractionale mai multor utilizatori din Romania, in care sunt continute mesaje de tip Sextortion Scam Email, iar cea de-a doua la incercari ale atacatorilor de a obtine acces la conturile de WhatsApp ale anumitor utilizatori-tinta, prin tehnici de inginerie sociala. In cazul in care se confrunta cu probleme de securitate informatica, utilizatorii pot raporta aceste evenimente catre CERT-RO, fie la adresa de e-mail alerts@cert.ro, fie la numarul unic 1911.