Fregata "Regina Maria", la bordul careia se afla 110 marinari infectati cu COVID-19, a ajuns in Portul Constanta

Fortele Navale Romane au transmis, printr-un comunicat de presa, ca fregata "Regina Maria" si-a incheiat, mai repede decat era planificat, misiunea NATO la care participa, in Marea Mediterana, dupa aparitia primelor doua cazuri de militari infectati cu noul coronavirus, la sfarsitul saptamanii trecute."Nava a acostat vineri, 13 noiembrie, in portul militar Constanta, dupa care a fost pusa in aplicare procedura operationala pentru identificarea si managementul persoanelor simptomatice/ asimptomatice sosite in tara, elaborata de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Dintre cei 235 de membri ai echipajului prezenti la bord, 110 persoane au fost confirmate cu infectie SARS CoV-2, la testarea realizata luni, 9 noiembrie, in Turcia. In timpul marsului de intoarcere in tara, nu au aparut probleme deosebite in starea de sanatate a militarilor de la bord, majoritatea dintre cei infectati fiind asimptomatici si doar patru persoane cu simptome usoare COVID-19 (tuse, subfebrilitate, pierderea gustului si mirosului)", se arata in comunicatul Fortelor Navale.Sursa citata a mentionat ca, potrivit procedurii in vigoare, toti militarii infectati de la bordul fregatei vor fi evaluati medical la Spitalul Militar Modular de Interventie si Tratament (SMMIT), instalat pe Stadionul "Portul" din Constanta, urmand ca medicii militari sa decida care va fi modalitatea de actiune, interventie si tratament, respectiv internarea in facilitatea medicala, izolarea la domiciliu sau izolarea institutionalizata.Ceilalti militari din echipajul navei, care au avut rezultat negativ la testarea RT-PCR pentru SARS CoV-2, dar au fost, pe timpul calatoriei spre Romania, in contact direct cu militarii confirmati COVID-19, vor intra in carantina institutionalizata, urmand a fi retestati, potrivit metodologiei de supraveghere a infectiei cu noul coronavirus."Daca, in perioada de carantinare, vor exista persoane cu simptome COVID-19, se va aplica procedura operationala legala pentru managementul acestei maladii", au precizat reprezentantii Fortelor Navale.Ministerul Apararii Nationale anunta, marti, printr-un comunicat de presa, ca nava participa, incepand din 27 octombrie, la o misiune de monitorizare a traficului naval din estul Mediteranei, in cadrul gruparii navale permanente NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group).Sursa citata mentiona ca situatia medicala a debutat in 7 noiembrie, in timp ce nava se afla pe mare, in proximitatea portului Aksaz, din sudul Turciei, cand doi militari de la bord au prezentat o stare de sanatate moderat alterata, cu simptome specifice imbolnavirii cu COVID-19."Medicul de la bord a aplicat imediat procedurile operationale standard pentru astfel de situatii, cei doi militari, un soldat profesionist si un maistru militar, fiind izolati si primind ingrijirile medicale specifice. Ulterior, acestia au fost repatriati, in cursul zilei de 8 noiembrie, din teatrul de operatii maritim cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane. Ei au fost internati in facilitatile medicale ale MApN - unul fiind confirmat pozitiv la testarea COVID-19 si internat in Spitalul Medical Mobil ROL 2, de la Otopeni, iar celalalt, cu rezultat negativ la testarea pentru infectia cu SARS CoV-2, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central din Bucuresti ", preciza MApN.In 8 noiembrie, fregata a acostat in baza militara turceasca din Aksaz, pentru refacerea capacitatii de lupta si pentru punerea in aplicare a masurilor sanitare pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus, conform procedurilor in vigoare.Astfel, in 9 noiembrie, tot echipajul fregatei "Regina Maria" a fost retestat (RT-PCR) pentru depistarea altor posibile cazuri de militari infectati cu noul coronavirus, iar la bordul navei au fost dezinfectate toate spatiile interioare si au fost pregatite incaperi speciale pentru izolarea si tratarea cazurilor asimptomatice sau a celor cu forme usoare de manifestare a bolii.Citeste si: Zeci de militari de pe Fregata "Regina Maria" s-au imbolnavit de COVID-19. "Misiunea NATO in Marea Mediterana se incheie mai repede decat era planificat"