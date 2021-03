Fregata "Regina Maria" participa la cautarea persoanei disparute in urma scufundarii unei nave in Marea Neagra

Fregata are la bord un elicopter Puma Naval, dotat cu echipamente speciale de salvare si supravietuire, precum si o grupa de scafandri pregatita pentru interventie.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, Centrul Maritim de Coordonare din subordinea Autoritatii Navale Romane a transmis , joi, catre Statul Major al Fortelor Navale o solicitare de interventie pentru cautarea si salvarea unei persoane disparute in Marea Neagra, ca urmare a scufundarii navei "Volgo Balt 179", cu pavilion Insulele Comore, la aproximativ 77 de mile marine nord-est de capul digului de sud al portului Constanta."Contraamiralul Mihai Panait, seful Statului Major al Fortelor Navale, a dispus, imediat, masuri pentru deplasarea fregatei Regina Maria la locul producerii scufundarii navei "Volgo Balt 179" si pentru participarea fregatei la operatiunile de cautare si salvare a unei persoane disparute in apa marii", se arata in comunicatul Fortelor Navale.Sursa citata mentioneaza ca fregata "Regina Maria" are la bord un elicopter Puma Naval , dotat cu echipamente speciale de salvare si supravietuire (troliu electric, targa si cos de salvare, instalatie de flotabilitate, far de cautare, barca, veste de salvare cu kit de supravietuire, baliza de urgenta), precum si o grupa de scafandri pregatita pentru interventie."Fortele Navale Romane sunt in masura sa execute misiuni de cautare si salvare a vietilor omenesti pe mare, in conditii deosebite si in cazul producerii unor catastrofe, la solicitarea autoritatilor publice cu atributii in domeniu", mai precizeaza comunicatul.O nava ucraineana cu 13 marinari la bord s-a scufundat in Marea Neagra, iar un echipaj romanesc a intervenit pentru salvarea marinarilor aflati la bord. Informatii initiale indicau ca nava e ruseasca. Doi marinari au murit, zece au fost salvati si unul este in continuare cautat. Starea unei femei aflate printre cei zece marinari deja salvati s-a inrautatit, iar aceasta va fi preluata cu un elicopter si transportata la spital