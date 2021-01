Primarul Dominic Fritz le cere imperativ lui Gheorghita si lui Voiculescu informatii despre campania de vaccinare: "Centrele nu trebuie sa devina spatii de muzeu"

Judetul Timis, in zona rosie

Este pregatit cu 11 centre

Intre altele, Dominic Fritz vrea sa inteleaga cum anume se impart dozele de ser anti COVID si puncteaza ca Primaria din Timisoara poate pune la dispozitie 11 centre de vaccinare, cu speranta ca "nu vor deveni spatii de muzeu"."Pentru a ne putea organiza pe masura asteptarilor si pentru a mentine increderea cetatenilor in actiunea de vaccinare, avem nevoie, cel putin la nivel local, de mai multe date, mai multa predictibilitate si de criterii imbunatatite de alocare a vaccinurilor", scrie Dominic Fritz, primarul Timisoarei.Acesta spune ca desi judetul Timis este in zona rosie, avand printre cele mai mari incidente din tara, a primit cele mai putine doze de vaccin, ceea ce ridica semne de intrebare la nivelul opiniei publice."Precum stiti probabil judetul Timis este unul dintre cele care-si fac cu constiinciozitate datoria de a testa, ca urmare rata de infectare a ramas ridicata, in ciuda masurilor restrictive locale. Va solicit sa analizati posibilitatea introducerii ca criteriu a numarului de reproductie R a virusului Covid-19 in alocarea vaccinurilor pentru judete.Cred ca trebuie sa intervenim cu vaccinuri in comunitatile unde numarul de infectari este ridicat pentru a controla raspandirea", mai scrie Dominic Fritz.De asemenea, Fritz spune ca este pregatit sa puna la dispozitia DSP Timisoara 11 centre de vaccinare.Totodata, edilul din Timisoara cere o serie de date pentru a se putea organiza mai bine:* O proiectie a numarului de doze ce vor fi repartizate pentru fiecare judet, oras-centru de vaccinare, lunar* O proiectie aproximativa lunara a numarului de centre/fluxuri ce vor fi repartizate judetului, respectiv oraselor, nu in ultimul rand pentru a putea planifica detasarea si angajarea personalului medical pentru fiecare centru in parte* Numarul de doze distribuite la nivel de judet, la fiecare transa de vaccin* Numarul de doze distribuite la nivelul fiecarui UAT care are centre de vaccinare, la fiecare transa de vaccin* Numarul de doze distribuite/administrate/pierdute/stoc final la nivelul fiecarui centru de vaccinare, zilnic* Numarul de persoane inscrise pentru vaccinare lunar la nivelul fiecarui UAT"Aveti in mine un partener solid in desfasurarea acestei campanii si consider ca noi, autoritatile locale, va suntem un partener pe care va puteti baza pentru succesul acestei actiuni", conchide Fritz.CITESTE SI: